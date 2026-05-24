De vilão a herói: Caio Paulista erra, supera vaias e garante vitória do Grêmio sobre o Santos

O Grêmio viveu uma noite de emoções intensas neste sábado (23), na Arena, e Caio Paulista foi o principal personagem da partida diante do Santos. Após cometer um erro que originou o gol santista e virar alvo de vaias da torcida gremista, o lateral-esquerdo deu a volta por cima ao marcar o gol da vitória tricolor.

O início da partida foi complicado para o camisa 38. Em uma cobrança de escanteio a favor do Grêmio, Caio Paulista ficou como último homem da equipe. Após dominar a bola e escapar da primeira marcação, o lateral tentou um passe, mas acabou desarmado por Miguelito, que iniciou a jogada do gol santista.

O erro gerou imediata reação da torcida na Arena. Nos lances seguintes em que tocou na bola, Caio Paulista foi vaiado por parte dos gremistas, demonstrando o clima de insatisfação após a falha defensiva.

Apesar da pressão, o Grêmio reagiu rapidamente no confronto. Pouco depois de sair atrás no placar, a equipe gaúcha chegou ao empate com Carlos Vinicius, recolocando o time na partida e diminuindo a tensão nas arquibancadas.

Mesmo abalado pelas críticas, Caio Paulista seguiu participativo e conseguiu transformar a própria história dentro do jogo. Em uma reviravolta marcante, o lateral apareceu no ataque para marcar o gol da vitória gremista, 3 a 2, deixando para trás o início turbulento e sendo decisivo para o resultado positivo do Tricolor.

Titular na partida por conta da suspensão do jovem Pedro Gabriel, Caio Paulista terminou o duelo em alta após protagonizar momentos distintos ao longo dos 90 minutos. De vaiado a herói, o lateral foi peça fundamental na reação do Grêmio diante do Santos.