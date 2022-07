Vila Nova x Vasco: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (23), pela 20ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Vasco e Vila Nova se enfrentam neste sábado (23), no Serra Dourada, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 20ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de uma derrota e um empate nos últimos dois jogos, o Vasco busca voltar a vencer para seguir na briga pela liderança da Segundona. Enquanto o Cruzeiro, líder, soma 42 pontos, a equipe carioca registra 35, e viu o Bahia se aproxima na terceira posição, com 34 pontos.

Para o confronto, o técnico Mauricio Souza não poderá contar com o zagueiro Anderson Conceição, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Riquelme, que sofreu uma torção no joelho esquerdo, também deve ser desfalque.

Na zaga, Danilo Boza é a primeira opção, enquanto Edimar pode ser mantido na lateral.

Do outro lado, o Vila Nova, lanterna com apenas 14 pontos, busca conquistar a primeira vitória após 14 jogos (sete empates e sete derrotas).

O técnico Allan Aal não terá à disposição o goleiro Georgemy, com uma lesão no menisco do joelho direito. Tony seguirá como titular.

Em 14 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma nove vitórias, contra duas do Vila Nova, além de três empates. No primeiro turno, as equipes empataram em 1 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Danilo Boza e Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos e Nenê; Erick, Gabriel Pec e Raniel.

Possível escalação do Vila Nova: Tony, Alex Silva, Renato Silveira, Rafael Donato e Willian Formiga; Ralf, Arthur Rezende, Diego Tavares e Romário; Riquelme e Pablo Dyego.

Desfalques da partida

Vasco:

Anderson Conceição: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Vila Nova:

Georgemy: lesionado.

Quando é?

JOGO Vasco x Vila Nova DATA Sábado, 23 de julho de 2022 LOCAL Serra Dourada - Goiânia, GO HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Jose Reinaldo Nascimento Junior e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

Quarto árbitro: Jean Carlos da Silva Narciso (GO)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Vasco

JOGO CAMPEONATO DATA Samapio Corrêa 3 x 1 Vasco Série B 16 de julho de 2022 Vasco 1 x 1 Ituano Série B 20 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x CRB Série B 28 de julho de 2022 19h (de Brasília) Vasco x Chapecoense Série B 31 de julho de 2022 16h (de Brasília)

Vila Nova

JOGO CAMPEONATO DATA VIla Nova 1 x 2 CSA Série B 16 de julho de 2022 Sport 0 x 0 Vila Nova Série B 19 de julho de 2022

Próximas partidas