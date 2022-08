Vila Nova x Londrina: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta sexta-feira (12), pela 24ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Vila Nova e Londrina entram em campo nesta sexta-feira (12), no Serra Dourada, a partir das 19h (de Brasília), em confronto direto na abertura da 24ª rodada da Série B,. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Quinto colocado da Série B, o Londrina está há seis pontos do Vasco, primeiro time no G-4. O time paranaense, na última rodada, sofreu a primeira derrota após cinco jogos de invencibilidade. Ao todo, são 33 pontos - nove vitórias, seis empates e oito derrotas - para a equipe.

Brigando diretamente com o Londrina, o Vila Nova é o sexto colocado, também com 33 pontos, mas com menos vitórias do que o adversário (são sete contra nove). Além disso, os goianos têm mais 12 empates e quatro derrotas.

Prováveis escalações

Possível escalação do Vila Nova: Tony; Pedro Bambu, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf, Romário e Arthur Rezende; Matheus Souza, Neto Pessoa e Pablo Dyego.

Possível escalação do Londrina: Matheus Nogueira; Jeferson, Saimon, Vilar e Alan Ruschel; Jhonny Lucas, Mandaca, Gegê e Caprini; Douglas Coutinho e Gabriel Santos

Desfalques da partida

Vila Nova:

sem desfalques confirmados

Londrina:

João Paulo: suspenso (terceiro amarelo)

Quando é?

JOGO Vila Nova x Londrina DATA Sexta-feira, 12 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Serra Dourada, Goiânia - GO HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro:

Assistentes:

Quarto árbitro:

VAR:

Últimos resultados e próximos jogos

Vila Nova

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 0 x 0 Vila Nova Série B 9 de agosto de 2022 Vila Nova 1 x 1 Ituano Série B 5 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x Vila Nova Série B 19 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília) Vila Nova x Sampaio Corrêa Série B 25 de agosto de 2022 19h (de Brasília)

Londrina

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 1 x 2 Cruzeiro Série B 9 de agosto de 2022 Novorizontino 0 x 1 Londrina Série B 6 de agosto de 2022

Próximas partidas