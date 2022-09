Vila Nova x Guarani: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta terça-feira (6), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B; veja como acompanhar na TV

Vila Nova e Guarani se enfrentam nesta terça-feira (6), no OBA, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

O Vila Nova chega para o duelo após a derrota para o Grêmio, que acabou com a sequência sem derrotas do Tigre na competição, que já durava nove jogos.

Já o Guarani chega para o confronto após boa vitória no Brinco de Ouro contra o Sampaio Corrêa, por 3 a 0.

As duas equipes tentam sair do Z-4, com o Vila Nova na 19ª colocação, com 28 pontos conquistados. Já o Guarani é o 18º colocado, com 29 pontos.

Prováveis escalações

Possível escalação do VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano, Willian Formiga, Jean Martim, Sousa, Arthur Rezende, Wagner, Dentinho e Daniel Amorim.

Possível escalação do GUARANI: Mauricio Kozlinski; Alvariño, João Victor, Derlan, Jamerson, Rodrigo Andrade, Leandro Vilela, Isaque, Giovanni Augusto, Júlio César, Yuri.

Desfalques da partida

Vila Nova:

Neto Pessoa e Renan Bressan: lesionados.

Guarani:

Eliel e Jenison: lesionados.

Quando é?

JOGO Vila Nova x Guarani DATA Terça-feira, 6 de setembro de 2022 LOCAL OBA - Goiânia, GO HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins e Maíra Mastella Moreira (RS)

Quarto árbitro: Victor Lucas Pereira Silva (GO)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

Vila Nova

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 2 Vila Nova Série B 29 de agosto de 2022 Grêmio 2 x 1 Vila Nova Série B 2 de setembro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brusque x Vila Nova Série B 17 de setembro de 2022 16h30 (de Brasília) Vila Nova x CRB Série B 22 de setembro de 2022 21h30 (de Brasília)

Guarani

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 2 x 1 Guarani Série B 31 de agosto de 2022 Guarani 3 x 0 Sampaio Corrêa Série B 3 de setembro de 2022

Próximas partidas