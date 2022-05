Vila Nova x Fluminense: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa do Brasil 2022

O Fluminense visita o Vila Nova nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Serra Dourada, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro jogo por 3 a 2, o Tricolor tem a vantagem do empate para avançar às oitavas de final.

Já o Vila Nova precisa vencer por dois ou mais para garantir a classificação direta, ou por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Serra Dourada, o Fluminense não poderá contar com Ganso, com uma lesão muscular na coxa direita, além de Cris Silva, por opção do técnico Fernando Diniz. Pineida será o titular da posição.

Por outro lado, Arias, recuperado de um problema no tornozelo direito, voltou a ser relacionado e pode entrar no lugar de Willian Bigode.

Já o Vila Nova não poderá contar com Daniel Amorim, Rafinha e Eberê, por já terem atuado por outras equipes na Copa do Brasil.

Possível escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Pineida; André, Yago e Nathan; Luiz Henrique, Cano e Willian Bigode (Arias).

Possível escalação do Vila Nova: Georgemy; Alex Silva (Moacir), Rafael Donato, Renato e Bruno Collaço (Willian Formiga); Ralf, Arthur Rezende e Matheuzinho; Pablo Dyego, Rubens (Diego Tavares) e Victor Andrade.

DESFALQUES

FLUMINENSE:

Ganso: machucado

Manoel, Felipe Melo e John Kennedy: transição física

VILA NOVA:

Daniel Amorim, Rafinha e Eberê: regulamento da CBF

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Vila Nova e Fluminense será transmitido ao vivo pela Globo (para RJ, ES e GO), na TV aberta, SporTV, na TV fechada, e Premiere, no pay-per-view, nesta quarta-feira (11).