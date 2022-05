Vila Nova x Chapecoense: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

A bola vai rolar nesta quinta-feira (19) para Vila Nova x Chapecoense, pela oitava rodada da Série B, a partir das 19h (de Brasília), no OBA.

Em busca da recuperação na Segundona, a Chape entra em campo pressionada após duas derrotas e um empate nos últimos três jogos. Atualmente, a equipe aparece na décima posição, com nove pontos.

Do outro lado, o Vila Nova também busca reencontrar o caminho da vitória para se afastar do risco de rebaixamento. Com apenas sete pontos, a equipe vem de eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense, e derrota para o Sampaio Corrêa na última rodada da Segundona.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Estádio OBA, a Chapecoense terá os retornos do técnico Gilson Kleina, que cumpriu suspensão na derrota para o Sport na última rodada, e de Marcelo Freitas, recuperado de lesão.

Já Chrystian, João Paulo, Petotti e Victor Ramos, lesionados, são desfalques certos.

Do outro lado, o Vila Nova terá a estreia do técnico Dado Cavalcanti no comando da equipe após a demissão de Higo Magalhães.

Alex Silva retorna no lugar de Moacir, enquanto Ralf e Rafinha brigam por uma vaga no meio-campo.

Mais artigos abaixo

Possível escalação da Chapecoense: Vagner; Ronei, Léo, Xandão e Fernando; Betinho, Claudinho e Marcelo Freitas; Derek, Orejuela e Jonathan.

Possível escalação do Vila Nova: Georgemy; Alex Silva, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Rafinha (Ralf), Arthur Rezende e Wagner (Pablo Dyego); Matheuzinho, Daniel Amorim e Victor Andrade.

DESFALQUES

CHAPECOENSE:

Chrystian, João Paulo, Petotti e Victor Ramos: lesionados

VILA NOVA:

Rafael Donato, Bruno Collaço e Arthur Rezende: machucados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Vila Nova e Chapecoense será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, nesta quinta-feira (19).