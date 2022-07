Vila Nova x Bahia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta sexta-feira (8), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Vila Nova e Bahia se enfrentam nesta sexta-feira (8), no OBA, a partir das 19h (de Brasília), pela 17ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de empatar com o Grêmio sem gols, o Bahia busca voltar a vencer para assumir a vice-liderança de forma temporária. Atualmente, a equipe soma 29 pontos, enquanto o Vasco, na segunda posição, registra 31, mas só entra em campo no sábado (9), contra o Criciúma.

Para o confronto, o técnico Enderson Moreira não poderá contar com Rezende, com estiramento muscular, e Raí Nascimento, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, Rildo, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna.

Já o Vila Nova, na lanterna da Segundona, com apenas 12 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após cinco empates e cinco derrotas nos últimos 10 jogos.

A equipe terá a estreia do técnico Allan Aal, contratado com a missão de livrar o clube do rebaixamento para a Série C.

"Nunca é uma solução só. É uma somatória de fatores. Mas vamos pedir uma mudança de mentalidade em relação ao jogo. Precisamos cometer o menor número de erro possível para retomarmos a confiança e buscar as vitórias que tanto nos interessam na competição", afirmou.

O novo comandante não poderá contar com Rafael Donato, suspenso.

Em 18 jogos disputados entre as equipes, são nove vitórias do Bahia, contra quatro do Vila Nova, além de cinco empates. No último encontro, válido pela terceira fase da Copa do Brasil de 2021, o time baiano venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Dhominique (Douglas Borel), Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Emerson Santos, Mugni e Daniel; Davó [Jacaré] e Rodallega.

Possível escalação do Vila Nova: Tony; Pedro Bambu, Doma (Renato), Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf, Pablo e Arthur Rezende; Matheuzinho, Pablo Dyego e Diego Tavares (Rubens).

Desfalques da partida

Bahia:

Rezende: lesionado.

Rildo: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Vila Nova:

Rafael Donato: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Quando é?

JOGO Vila Nova x Bahia DATA Sexta-feira, 8 de julho de 2022 LOCAL OBA - Goiânia, GO HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Rener Santos de Carvalho (AC)

Quarto árbitro: Rubens Paulo Rodrigues (GO)

VAR: Emerson de Almeida (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 0 x 2 Bahia Série B 28 de junho de 2022 Bahia 0 x 0 Grêmio Série B 3 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Bahia Copa do Brasil 12 de julho de 2022 20h30 (de Brasília) Guarani x Bahia Copa do Brasil 16 de julho de 2022 18h30 (de Brasília)

Vila Nova

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 1 x 1 Ponte Preta Série B 29 de junho de 2022 Cruzeiro 2 x 0 Vila Nova Série B 2 de julho de 2022

Próximas partidas