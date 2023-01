Vila Nova x Iporá ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Goiano

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), pela quinta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Vila Nova recebe o Iporá nesta quarta-feira (25), às 20h30 (de Brasília), no estádio OBA, pela quinta rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Vindo de três empates consecutivos, o Vila Nova quer voltar a vencer na competição para não se distanciar dos líderes. O time está na sétima posição, com 6 pontos. "Estamos invictos, mas com muitos empates. O importante é a vitória. Sabemos das dificuldades, pois saímos atrás em todos esses empates e conseguimos um pontos. Então, é melhor do que perder, mas temos que melhorar um pouco mais. Podemos melhorar em termos de competitividade e de entrega", disse Sousa.

Do outro lado, o Iporá perdeu os seus últimos três jogos e é o vice-lanterna do estadual, com 3 pontos. O time visitante sabe que precisa vencer para não ficar mais uma rodada na zona de rebaixamento.

Escalações

Escalação do provável Vila Nova: Vanderlei, Marcelinho, Rafael Donato, Jordan, Diego Renan, Ralf, Sousa, Marlone, Lourenço, Neto Pessoa e Guilherme Parede.

Escalação do provável Iporá: Bosco, Samuel Balbino, Pedro Bambu, Alex Júnior, Du Gaia, Luiz Henrique, Wellington, Gustavo Henrique, Rodrigo Milanez, Marquinho e Talis.

Desfalques

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Iporá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?