Viktoria Plzen x Inter de Milão: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta terça-feira (13), pela segunda rodada do grupo C da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

Viktoria Plzen e Inter de Milão se enfrentam na tarde desta terça-feira (13), no Mesta Plzen, às 13h45 (de Brasília), pela segunda rodada do grupo C da Champions League. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no HBO Max, no streaming.

Após estrear sofrendo uma goleada para o Barcelona, o Vitkoria Plzen conta com o apoio de sua torcida para somar os seus primeiros pontos na competição europeia e não tem desfalques para o duelo desta terça.

Veja preço, planos e como assinar o HBO Max

Já a Inter de Milão também perdeu na primeira rodada, para o Bayern de Munique, em pleno San Siro, e agora precisa correr atrás da vitória longe dos seus domínios. Os nerazzurri vêm de triunfo no fim de semana pelo italiano, mas continuam sem ter Lukaku, machucado.

Escalações:

Escalação do provável VIKTORIA PIZEN: Stanek; Holik, Hejda, Pernica, Havel; Kalvach, Bucha; Sykora, Vlkanova, Mosquera; Chory.

Escalação do provável INTER DE MILÃO: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Darmian; Correa, Martinez.

Desfalques

Viktoria Plzen

Sem desfalques confirmados.

Inter de Milão

Lukaku, lesionado, é desfalque no time nerazzurri.

Quando é?

• Data: terça, 13 de setembro de 2022

• Horário: 13h45 (de Brasília)

• Local: Mesta Plzen, Plzen - CZ.