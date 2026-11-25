Como assistir a Viktoria Plzen x Benfica com uma VPN

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Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga Europa - Rodada 5 26 de nov. de 2026 - 12:45 Doosan Arena Plzen

O Viktoria Plzen recebe o Benfica na Doosan Arena, em Plzen, pela fase de liga da Liga Europa.

A diferença na tabela é grande. O Benfica está em primeiro lugar, enquanto o Plzen ocupa a 30ª posição.

O time de Radoslav Kovac chega em boa fase no campeonato nacional. Venceu o Bohemians 1905 por 2 a 1 fora de casa pela Primeira Liga em 21 de novembro e não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos.

O Plzen também venceu o Lillestroem fora de casa por 1 a 0 nesta competição, no início de novembro. O resultado dá ao time uma base para buscar outro bom desempenho em casa.

O Benfica, comandado por Marco Silva, venceu seus últimos cinco jogos. O mais recente foi a vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Torreense, pela Taça de Portugal, em 22 de novembro.

O time também derrotou o Lech Poznan por 3 a 1 na Liga Europa no início deste mês, por isso chega à República Tcheca cheio de confiança.

Confira tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida.

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