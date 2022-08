Viktoria Köln x Bayern: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa da Alemanha

Jogo acontece nesta quarta-feira (31), pela Copa da Alemanha; veja como acompanhar na TV e na internet

West Ham e Tottenham fazem clássico londrino nesta quarta-feira (31), no estádio Olímpico de Londres, a partir das 15h46 (de Brasília), pela quinta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Extra, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em casa, o Viktoria tentará se impor diante do poderoso rival e, sem novos desfalques na equipe, além de Becker, Lorch e Marseiler, machucados, o time deve manter a escalação do fim de semana.

Como de costume, o Bayern de Munique deve ir a campo com uma equipe alternativa, dando assim, descanso aos seus principais jogadores.

Prováveis escalações

Possível escalação do Viktoria: Voll; Koronkiewicz, Stehle, Greger, May; Sontheimer, Saghiri; Risse, Siebert, Handle; Meissner.

Possível escalação do Bayern: Ulreich; Mazraoui, Stanisic, De Ligt, Sarr; Gravenberch, Sabitzer; Gnabry, Musiala; Tel, Vidovic.

Desfalques da partida

Viktoria:

Andre Becker, Jeremias Lorch e Luca Marseiler: machucados.

Bayern:

Goretzka e Choupo-Moting: lesionados.

Quando é?

JOGO West Ham x Tottenham DATA Quarta-feira, 31 de agosto de 2022 LOCAL Rhein Energie Stadium, Colônia - ALE HORÁRIO 15h46 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Bayern

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern 1 x 1 Monchengladbach Bundesliga 27 de agosto de 2022 Bochum 0 x 7 Bayern Bundesliga 21 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Union Berlin x Bayern Bundesliga 3 de setembro de 2022 10h30 (de Brasília) Inter x Bayern Championse League 7 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Viktoria

JOGO CAMPEONATO DATA Viktoria 1 x 1 1860 Munchen 3ª divisão alemã 27 de agosto de 2022 Freiburg II 1 x 0 Viktoria 3ª divisão alemã 20 de agosto de 2022

Próximas partidas