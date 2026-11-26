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Viktor Gyokeres fez um apelo aos companheiros de Arsenal: o time não vai perder tempo pensando nas disputas judiciais do Manchester City. O atacante sueco quer conquistar dois títulos consecutivos da Premier League e acredita que o Arsenal já se acostumou à pressão de liderar a competição.

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Arsenal recebe o City em má fase em meio a incerteza jurídica

O Emirates Stadium recebe no domingo um confronto decisivo pela Premier League, quando o Arsenal enfrenta o Manchester City pela primeira vez desde o veredicto de setembro sobre infrações às regras financeiras. O City foi considerado culpado de infrações graves , mas apresentou um recurso . Assim, as possíveis punições seguem indefinidas, e a disputa pelo título permanece em suspenso.

Desde a decisão, o time de Enzo Maresca sofreu uma queda acentuada de rendimento. Conquistou apenas uma vitória nos últimos sete jogos em todas as competições e somou um ponto dos 12 possíveis na liga.

Gyokeres ignora questões extracampo e respeita a qualidade do City

Questionado se possíveis punições ao City poderiam mudar a disputa pelo título, Gyokeres descartou a polêmica extracampo: “Não. As coisas são como são. Estamos concentrados no jogo de domingo. Não podemos controlar isso. Não tem nada a ver conosco. Então, não gastamos energia com isso.”

Apesar da má fase do City, o atacante sueco alertou que os visitantes de domingo não devem ser subestimados.

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“Eles ainda têm um elenco muito bom e jogadores muito bons”, continuou Gyokeres. “Às vezes, você passa por um período em que os resultados não vêm sempre, o que é normal para qualquer clube. Vai ser um jogo difícil no domingo. Mas jogos grandes são sempre divertidos. Vai ser bom.”

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Campeões de Arteta buscam bicampeonato inédito

O time de Mikel Arteta tem seis pontos de vantagem sobre o vice-campeão da temporada passada e é o claro favorito para conquistar o título da Premier League pela segunda vez consecutiva, feito inédito na história do Arsenal. Depois de marcar no empate por 1 a 1 com o Borussia Dortmund pela Champions League na terça-feira , Gyokeres busca uma vaga entre os titulares e ressaltou a vontade do time de conquistar o título.

“Sempre queremos conquistar títulos e sabemos como é difícil jogar a Premier League, pelos jogos e pelos times”, afirmou. “Mas temos um elenco incrível, jogadores incríveis, então esse é o objetivo. Cobramos uns aos outros todos os dias para alcançá-lo e vamos, com certeza, atrás dele.

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“Sempre entramos em campo querendo vencer e, de modo geral, fomos bem nesta temporada. Na temporada passada, ficamos na liderança da liga durante a maior parte do tempo. Já estamos acostumados com essa posição, e o principal objetivo é continuar assim e vencer no domingo.”

Confronto decisivo no Emirates pode definir os rumos da disputa pelo título

O duelo de domingo dá ao Arsenal uma grande oportunidade de se firmar na liderança e aumentar a pressão sobre o rival em má fase. Uma vitória ampliaria sua vantagem enquanto o City aguarda o resultado do recurso.

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Interromper a sequência ruim de um ponto conquistado em 12 possíveis na liga é fundamental para o time de Maresca, embora superar um Arsenal confiante no Emirates continue sendo um desafio difícil.