Arsenal recebe o City em má fase em meio a incerteza jurídica
O Emirates Stadium recebe no domingo um confronto decisivo pela Premier League, quando o Arsenal enfrenta o Manchester City pela primeira vez desde o veredicto de setembro sobre infrações às regras financeiras. O City foi considerado culpado de infrações graves, mas apresentou um recurso. Assim, as possíveis punições seguem indefinidas, e a disputa pelo título permanece em suspenso.
Desde a decisão, o time de Enzo Maresca sofreu uma queda acentuada de rendimento. Conquistou apenas uma vitória nos últimos sete jogos em todas as competições e somou um ponto dos 12 possíveis na liga.
Gyokeres ignora questões extracampo e respeita a qualidade do City
Questionado se possíveis punições ao City poderiam mudar a disputa pelo título, Gyokeres descartou a polêmica extracampo: “Não. As coisas são como são. Estamos concentrados no jogo de domingo. Não podemos controlar isso. Não tem nada a ver conosco. Então, não gastamos energia com isso.”
Apesar da má fase do City, o atacante sueco alertou que os visitantes de domingo não devem ser subestimados.
“Eles ainda têm um elenco muito bom e jogadores muito bons”, continuou Gyokeres. “Às vezes, você passa por um período em que os resultados não vêm sempre, o que é normal para qualquer clube. Vai ser um jogo difícil no domingo. Mas jogos grandes são sempre divertidos. Vai ser bom.”
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Campeões de Arteta buscam bicampeonato inédito
O time de Mikel Arteta tem seis pontos de vantagem sobre o vice-campeão da temporada passada e é o claro favorito para conquistar o título da Premier League pela segunda vez consecutiva, feito inédito na história do Arsenal. Depois de marcar no empate por 1 a 1 com o Borussia Dortmund pela Champions League na terça-feira, Gyokeres busca uma vaga entre os titulares e ressaltou a vontade do time de conquistar o título.
“Sempre queremos conquistar títulos e sabemos como é difícil jogar a Premier League, pelos jogos e pelos times”, afirmou. “Mas temos um elenco incrível, jogadores incríveis, então esse é o objetivo. Cobramos uns aos outros todos os dias para alcançá-lo e vamos, com certeza, atrás dele.
“Sempre entramos em campo querendo vencer e, de modo geral, fomos bem nesta temporada. Na temporada passada, ficamos na liderança da liga durante a maior parte do tempo. Já estamos acostumados com essa posição, e o principal objetivo é continuar assim e vencer no domingo.”
Confronto decisivo no Emirates pode definir os rumos da disputa pelo título
O duelo de domingo dá ao Arsenal uma grande oportunidade de se firmar na liderança e aumentar a pressão sobre o rival em má fase. Uma vitória ampliaria sua vantagem enquanto o City aguarda o resultado do recurso.
Interromper a sequência ruim de um ponto conquistado em 12 possíveis na liga é fundamental para o time de Maresca, embora superar um Arsenal confiante no Emirates continue sendo um desafio difícil.