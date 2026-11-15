Compartilhar Siga GOAL no Google

O atacante do Arsenal Viktor Gyokeres reforçou sua candidatura a uma vaga de titular regular sob o comando de Mikel Arteta ao marcar pela oitava partida consecutiva da Liga das Nações. O jogador de 28 anos fez dois gols no primeiro tempo, na noite de sábado, e levou a Suécia à vitória por 3 a 2 sobre a Bósnia e Herzegovina, em Estocolmo.

Publicidade

Dois gols de pênalti garantem acesso à divisão principal

Gyokeres converteu dois pênaltis e ampliou para três gols a vantagem da equipe comandada por Potter antes do intervalo, após Daniel Svensson abrir o placar. O centroavante também deu uma assistência para Alexander Isak, mas o gol foi anulado por impedimento antes de os visitantes descontarem duas vezes. A vitória de sábado, 14 de novembro, garantiu o retorno da Suécia à Liga A pela primeira vez desde a temporada 2020-21.

Sequência histórica coloca atacante entre os destaques do continente

Ao marcar pela oitava partida consecutiva na competição, o atacante chegou a 12 gols nessa sequência, iniciada em outubro de 2024. Além disso, ele passou em branco apenas uma vez nos últimos 11 jogos no torneio, no empate por 2 a 2 com a Eslováquia, há dois anos.

Com os dois gols mais recentes, ele chegou a 16 na carreira pelo torneio e ocupa o segundo lugar na lista dos maiores artilheiros da história da competição, atrás apenas do atacante norueguês Erling Haaland, que tem 23. Pela seleção, o jogador soma 27 gols em 42 partidas desde a estreia pela equipe principal, aos 20 anos, em 2019.

Recorde de público acompanha marca de gols

A marca o coloca na nona posição da lista de maiores artilheiros da história de seu país, empatado com Agne Simonsson, embora tenha precisado de nove partidas a menos para alcançá-la. Ele ainda está 35 gols atrás do recorde de Zlatan Ibrahimovic pela seleção, de 62 gols, mas o ex-ídolo disputou 80 partidas a mais antes de se aposentar, em 2023.

Publicidade Publicidade

A marca de sábado foi alcançada diante de 51.049 espectadores na Strawberry Arena, anteriormente conhecida como Friends Arena, estabelecendo um novo recorde de público para uma partida da seleção masculina no estádio. O público superou a marca anterior de 49.967 espectadores, registrada contra a Inglaterra na partida inaugural do estádio, em 2012. O recorde de público da Suécia em casa, porém, continua sendo de 52.943 espectadores, na partida contra a Alemanha Ocidental no Estádio Rasunda, em 26 de setembro de 1965.

Dificuldades no clube contrastam com destaque pela seleção

Gyokeres tentará ampliar sua sequência quando a Suécia encerrar a série de compromissos internacionais fora de casa, contra a Polônia, na terça-feira. De volta ao norte de Londres, o ex-atacante do Sporting CP espera dar impulso a uma temporada pelo clube na qual marcou apenas dois gols em 14 partidas, considerando todas as competições. Depois de marcar 14 gols no campeonato durante a campanha que deu o título ao Arsenal na temporada passada, ele ainda não balançou as redes em sete jogos da Premier League nesta temporada, seis deles como reserva.