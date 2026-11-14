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Viktor Gyokeres vive uma fase sensacional diante do gol pela Suécia, e o atacante do Arsenal agora mira o topo da lista de recordes. Ele acredita ter condições de superar, um dia, o lendário Zlatan Ibrahimovic como maior artilheiro da história de seu país.

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Em busca da coroa de uma lenda

Gyokeres vive atualmente a melhor fase da carreira pela seleção sueca, e o atacante do Arsenal admitiu que tem como objetivo superar o recorde de gols de Ibrahimovic. O ex-jogador de AC Milan e Manchester United encerrou a carreira com 62 gols pela Suécia, marca que por muito tempo pareceu inalcançável para qualquer atacante sueco da atualidade. Gyokeres, porém, tem balançado as redes com tanta frequência que a possibilidade de superar o recorde passou a ser levada a sério.

O jogador do Arsenal soma 25 gols em 41 partidas pela seleção principal, uma média que o fez subir rapidamente na lista dos maiores artilheiros do país. Na última data Fifa, marcou quatro gols em quatro jogos e chega à partida de sábado contra a Bósnia e Herzegovina após balançar as redes em sete jogos consecutivos da Liga das Nações. Questionado se alcançar Ibrahimovic é uma ambição realista, o jogador de 28 anos demonstrou confiança em suas chances a longo prazo.

“Claro que é possível”, afirmou, conforme citado pelo Fotbollskanalen. “Sim, se eu continuar jogando e atuar por mais tempo. Então, sim, claro que é possível. É uma meta pela qual trabalhar, 100%. Tenho me sentido bem nesse aspecto. É claro que quero continuar nesse caminho e marcar gols pela seleção. É uma sensação fantástica. Não há nada muito melhor do que isso.”

Subindo na lista dos maiores artilheiros

Gyokeres se aproxima rapidamente dos dez maiores artilheiros da história da Suécia. Se marcar mais três gols, o jogador do Arsenal ultrapassará os ícones do futebol sueco Agne Simonsson e Tomas Brolin e assumirá a nona posição da lista. Sua sequência recente é um reflexo do sistema tático implementado por Graham Potter, que permitiu ao atacante se destacar como referência do ataque ao lado de Alexander Isak, do Liverpool.

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O atacante claramente está gostando de jogar sob o novo comando e quer manter a sequência de gols na atual campanha da Liga das Nações. Ao falar sobre os gols marcados em sete jogos consecutivos da competição, admitiu com um sorriso: “De qualquer forma, tenho pensado nisso. Esse é o plano.”

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Acesso em jogo na Liga das Nações

Os recordes individuais não são a única coisa em disputa nesta data Fifa: a Suécia busca o acesso à divisão principal da Liga das Nações. Uma vitória sobre a Bósnia e Herzegovina no sábado garantiria à Suécia o primeiro lugar do grupo e a subida à Divisão A. Para Gyokeres, enfrentar as melhores seleções do mundo é o próximo passo natural para uma equipe em desenvolvimento que busca ganhar força para os próximos grandes torneios.

Depois do confronto em Solna, a seleção sueca viajará para enfrentar a Polônia na terça-feira e encerrar sua programação atual. O foco continua sendo o sucesso coletivo, mas a marca de 62 gols de Ibrahimovic segue como uma grande motivação para o atacante do Arsenal. “É lá que queremos estar, claro. Como as outras seleções que estão na Liga das Nações. Queremos jogar contra as maiores seleções. Medir nossas forças”, disse Gyokeres.

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A evolução tática de Potter

Potter conseguiu incorporar vários jogadores de alto nível à equipe titular, com Gyokeres como principal referência do ataque. O treinador confirmou que, apesar de ter feito alguns treinos individuais leves no início da semana, Gyokeres está totalmente apto e à disposição. “Todos estão disponíveis. Não há problemas”, afirmou Potter ao atualizar a situação do elenco.

A notícia é um grande incentivo para os torcedores, ansiosos para ver o atacante seguir em busca de um feito histórico. Embora ainda precise marcar 37 gols para igualar a lenda, sua trajetória atual sugere que o recorde considerado “impossível” pode, enfim, estar sob ameaça real por parte do homem conhecido como “Bulten”.