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Viking x Sabah FK: onde assistir ao jogo de hoje ao vivo na TV e por streaming?

Viking x Sabah FK
Viking
Sabah FK
Liga dos Campeões

Na Champions League, o Viking enfrenta o Sabah FK. Mas quem transmite a partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

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Viking x Sabah FK: horário do jogo

crest
Liga dos Campeões - Rodada 4
Lyse Arena

O jogo entre Viking e Sabah FK começa em 04/11/2026, às 21h.

Viking x Sabah FK ao vivo hoje: quem transmite na TV e no streaming?

O jogo da Champions League entre Viking e Sabah FK será transmitido ao vivo pelo DAZN. Os assinantes poderão acompanhar a partida por streaming na plataforma.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Viking e Sabah FK?

O Viking chega a esta partida com dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, houve um 3 a 2 contra o Bodø/Glimt, que terminou em derrota. Antes, venceu o Tromsø por 3 a 1. Ao todo, o Viking marcou 14 gols e sofreu 12 nesses cinco jogos.

O Sabah FK também soma duas vitórias, um empate e duas derrotas. A partida mais recente terminou em 3 a 2 contra o Turan Tovuz, desta vez com o Sabah FK como perdedor. O triunfo por 2 a 0 sobre o Slavia Praga na Champions League é um destaque positivo. Nos cinco jogos, o Sabah marcou sete gols e sofreu seis.

VIK

VIK - Sequência

FCB
E3-3
FRE
V3-2
AVL
D3-1
TRO
V3-1
BOD
D3-2
Gol marcado (sofrido)
12/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
SAB

SAB - Sequência

SLP
V2-0
FKQ
V0-4
BVB
D1-2
QRB
E0-0
TUT
D3-2
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Viking x Sabah FK: escalações

Prováveis escalações de Viking x Sabah FK

4-3-3
Viking crest
Viking
VIK
Formação
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-2-3-1
A. OestboeA. OestboeH. HeggheimH. HeggheimH. FalchenerH. FalchenerG. StensnessG. StensnessK. HaugenK. HaugenK. AskildsenK. AskildsenJ. BellJ. Bellteam-logoH. BjoerdalZ. TripicZ. TripicP. ChristiansenP. ChristiansenE. BotheimE. BotheimS. PokatilovS. PokatilovA. ZedadkaA. ZedadkaT. PuchaczT. PuchaczS. SolvetS. SolvetR. DashdamirovR. DashdamirovI. LepinjicaI. LepinjicaA. KhaybulaevA. Khaybulaevteam-logoD. QueirozK. ParrisK. ParrisC. NwachukwuC. NwachukwuJ. MickelsJ. Mickels
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-3-3
Viking

Time titular

Sabah FK

Técnico

  • M. Jensen
  • V. Dambrauskas

Viking x Sabah FK: desempenho recente

VIK

VIK - Sequência

FCB
E3-3
FRE
V3-2
AVL
D3-1
TRO
V3-1
BOD
D3-2
Gol marcado (sofrido)
12/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
SAB

SAB - Sequência

SLP
V2-0
FKQ
V0-4
BVB
D1-2
QRB
E0-0
TUT
D3-2
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Viking x Sabah FK: histórico de confrontos diretos

Viking x Sabah FK: as tabelas

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
4400205+1512
V
V
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
V
D
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
D
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
6
SportingSportingSCP
430184+49
V
D
V
V
7
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
8
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4220125+78
V
E
E
V
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
10
StuttgartStuttgartSTU
421174+37
D
E
V
V
11
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
13
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
14
Inter de MilãoInter de MilãoINT
420286+26
V
V
D
D
15
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
D
D
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
V
D
D
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
19
RomaRomaROM
4112108+24
D
V
D
E
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
E
21
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
22
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
411245-14
D
E
V
D
23
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
411249-54
E
D
V
D
24
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
27
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
27
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
D
D
V
D
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
D
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
LilleLilleLIL
4013410-61
E
D
D
D
35
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
D
D
D
D
Classificação às quartas de final

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