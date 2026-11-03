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Viking x Sabah FK: horário de início

Liga dos Campeões - Rodada 4 4 de nov. de 2026 - 15:00 Lyse Arena

O jogo entre Viking e Sabah FK começa em 4 de novembro de 2026, às 21h.

Viking x Sabah FK hoje ao vivo: quem transmite na TV e por streaming?

O jogo da Liga dos Campeões entre Viking e Sabah FK será transmitido ao vivo pelo DAZN. Os assinantes poderão acompanhar a partida por streaming na plataforma.

Assuntos da semana: como chegam Viking e Sabah FK?

O Viking chega a esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Mais recentemente, sofreu uma derrota por 3 a 2 para o Bodø/Glimt. Antes disso, venceu o Tromsø por 3 a 1. Ao todo, o Viking marcou 14 gols e sofreu 12 nesses cinco jogos.

O Sabah FK também soma duas vitórias, um empate e duas derrotas. Na partida mais recente, perdeu por 3 a 2 para o Turan Tovuz. Um resultado positivo foi a vitória por 2 a 0 sobre o Slavia Praga na Liga dos Campeões. Nos cinco jogos, o Sabah marcou sete gols e sofreu seis.

Viking x Sabah FK: escalações

Viking x Sabah FK: momento das equipes

Viking x Sabah FK: retrospecto dos confrontos diretos

Viking x Sabah FK: as classificações