Viking x Bayern de Munique: detalhes da partida

Liga dos Campeões - Rodada 2 13 de out. de 2026 - 15:00 Lyse Arena

Viking FK e Bayern de Munique entram em campo em 13 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST).

Azarão recebe gigante alemão em Stavanger

O Viking FK, da Noruega, recebe o campeão alemão Bayern de Munique na Lyse Arena pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. Com o apoio de uma torcida empolgada em Stavanger, o Viking pretende testar sua organização defensiva contra um dos ataques mais fortes da Europa. Para o Bayern de Munique de Vincent Kompany, a viagem à Escandinávia é uma oportunidade de reagir após um empate dramático no campeonato nacional e estabelecer desde cedo sua força na classificação da Champions League.

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A vitória do azarão fora de casa em Bergen

O Viking FK chega animado ao compromisso europeu de terça-feira após conquistar uma expressiva vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o SK Brann, pela Eliteserien, em 9 de outubro. Os gols de Henrik Heggheim, aos 11 minutos, e Peter Christiansen, aos 20, deram o tom da partida. Depois, o Viking mostrou disciplina tática para manter a vantagem, apesar de uma expulsão no segundo tempo. Com o capitão Zlatko Tripić, além de Henrik Heggheim e Erik Botheim, a equipe norueguesa chega ao confronto histórico de terça-feira embalada e confiante.

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Força ofensiva do Bayern: 30 finalizações em duelo emocionante contra o Augsburg

O Bayern de Munique viaja à Noruega após um empate caótico por 2 a 2 fora de casa com o FC Augsburg, pela Bundesliga, em 10 de outubro. Apesar do domínio da posse de bola e das 30 finalizações, com quatro gols anulados, Ismael Saibari e Nathaniel Brown balançaram as redes, ambos com assistências do capitão Harry Kane. Com um ataque que conta com Michael Olise, Luis Díaz e Harry Kane, o elenco de Kompany tem enorme poder de fogo para levar perigo desde o apito inicial.

Confronto na Lyse Arena

Taticamente, o encontro de terça-feira coloca frente a frente a pressão alta incessante do Bayern e a proposta do Viking de defender em bloco baixo e contra-atacar. O Bayern de Munique tentará controlar o ritmo pelo meio com Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlović, enquanto usará Michael Olise e Luis Díaz para criar duelos individuais com os laterais. Já o Viking FK contará com a disciplina de Joe Bell e Gianni Stensness pelo centro para suportar a pressão e acionar Peter Christiansen em transições rápidas. Com pontos importantes da fase de liga da Champions League em jogo, o confronto de terça-feira promete fortes emoções em Stavanger.

Possíveis escalações

Viking FK: Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener, Haugen; Bjordal, Bell, Askildsen, Tripic; Christiansen, Botheim

Bayern de Munique: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Saibari, Diaz; Kane

Notícias das equipes e elencos

O Viking é comandado por Morten Jensen, mas ainda não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões na equipe mandante para esta partida. Novas informações devem ser acrescentadas mais perto do início do jogo.

Vincent Kompany comanda o Bayern de Munique, que também não tem, no momento, informações confirmadas sobre lesões ou suspensões em seu elenco. As informações completas sobre a equipe serão atualizadas à medida que surgirem antes da partida.

Momento das equipes

O Viking soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Madla, pela copa, em 1º de outubro. A equipe também goleou o Kristiansund BK por 8 a 1 na Eliteserien. A única derrota nessa sequência foi por 3 a 1 para o VfB Stuttgart, na Champions League. Nos cinco jogos, o Viking marcou 15 gols e sofreu seis.

O Bayern de Munique venceu quatro e empatou um dos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória contundente por 7 a 0 sobre o Union Berlin, pela Bundesliga. Nessa sequência, também venceu o Bodø/Glimt por 5 a 0 na Champions League. Os únicos pontos perdidos vieram em um empate por 0 a 0 fora de casa com o Schalke 04. O Bayern marcou 17 gols nesses cinco jogos e sofreu apenas um.

Histórico de confrontos

Não há dados disponíveis de confrontos recentes entre Viking e Bayern de Munique. Esta partida representa um raro encontro oficial entre os dois clubes.