Viking x Bayern de Munique: detalhes da partida
Viking FK e Bayern de Munique entram em campo em 13 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST).
Viking recebe potência alemã em Stavanger
O norueguês Viking FK recebe o campeão alemão Bayern de Munique na Lyse Arena pela 2ª rodada da fase regular da Champions League 2026/27. Com o apoio de uma torcida empolgada em Stavanger, o Viking pretende testar sua organização defensiva contra uma das principais potências ofensivas da Europa. Para o Bayern de Munique de Vincent Kompany, a viagem à Escandinávia é uma oportunidade de reagir após um empate dramático no campeonato nacional e assumir desde cedo uma posição de destaque na classificação da Champions League.
Vitória do Viking fora de casa em Bergen
O Viking FK chega animado ao compromisso europeu de terça-feira após conquistar uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o SK Brann pela Eliteserien, em 9 de outubro. Os gols de Henrik Heggheim, aos 11 minutos, e Peter Christiansen, aos 20, deram o tom da partida. Depois, o Viking mostrou disciplina tática para defender a vantagem apesar de uma expulsão no segundo tempo. Com o capitão Zlatko Tripić, além de Henrik Heggheim e Erik Botheim, a equipe norueguesa chega ao encontro histórico de terça-feira embalada e confiante.
Força ofensiva do Bayern: 30 finalizações em duelo emocionante contra o Augsburg
O Bayern de Munique viaja à Noruega após um caótico empate por 2 a 2 fora de casa com o FC Augsburg pela Bundesliga, em 10 de outubro. A equipe dominou a posse de bola e somou 30 finalizações, além de ter quatro gols anulados. Ismael Saibari e Nathaniel Brown balançaram as redes, com duas assistências do capitão Harry Kane. Com Michael Olise, Luis Díaz e Harry Kane no ataque, o elenco de Kompany tem enorme poder ofensivo para levar perigo desde o apito inicial.
Duelo na Lyse Arena
Taticamente, o confronto de terça-feira promete um embate intenso entre a pressão alta incessante do Bayern e a proposta do Viking de defender em bloco baixo e contra-atacar. O Bayern de Munique buscará controlar o ritmo pelo centro com Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlović, enquanto usará Michael Olise e Luis Díaz para enfrentar os laterais no mano a mano. Já o Viking FK contará com a disciplina de Joe Bell e Gianni Stensness pelo meio para absorver a pressão e acionar Peter Christiansen em contra-ataques rápidos. Com pontos importantes na fase da Champions League em jogo, o duelo de terça-feira promete fortes emoções em Stavanger.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Viking x Bayern de Munique
O Viking é comandado por Morten Jensen, mas ainda não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões na equipe da casa para esta partida. Atualizações são esperadas mais perto do início do jogo.
Vincent Kompany comanda o Bayern de Munique, e também não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões no elenco visitante. As notícias completas sobre a equipe serão atualizadas à medida que surgirem antes da partida.
Momento das equipes
O Viking soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Madla pela copa, em 1º de outubro. A equipe também goleou o Kristiansund BK por 8 a 1 na Eliteserien. A única derrota nessa sequência foi para o VfB Stuttgart, por 3 a 1, na Champions League. Nessas cinco partidas, o Viking marcou 15 gols e sofreu seis.
O Bayern de Munique venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições e empatou um. A partida mais recente foi uma convincente vitória por 7 a 0 sobre o Union Berlin na Bundesliga. Nesse período, a equipe também venceu o Bodø/Glimt por 5 a 0 na Champions League. Os únicos pontos perdidos vieram no empate por 0 a 0 fora de casa com o Schalke 04. O Bayern marcou 17 gols nessas cinco partidas e sofreu apenas um.
Histórico do confronto
Não há dados disponíveis sobre confrontos recentes entre Viking e Bayern de Munique. Esta partida representa um raro encontro oficial entre os dois clubes.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|+5
|3
V
|2
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|+5
|3
V
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|+4
|3
V
|4
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|+4
|3
V
|5
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
V
|6
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
V
|6
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
V
|8
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|12
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|13
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|13
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|15
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|16
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|17
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|17
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|19
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|19
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|21
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|22
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|22
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|22
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|25
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
D
|25
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
D
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|29
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
D
|29
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
D
|31
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
D
|32
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
D
|33
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
D
|34
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
D
|35
|1
|0
|0
|1
|1
|6
|-5
|0
D
|36
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
D