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Christian "Bobo" Vieri exalta Pio Esposito e Lautaro Martinez.

O ex-atacante de Juventus, Lazio, Inter, Milan e da seleção italiana declarou à Sky Sport: "Pio Esposito está jogando muito bem, eu o comparo a Luca Toni".

"Daqui a alguns anos, vai superar o recorde de Gigi Riva como maior artilheiro da seleção italiana. Ele é bom e quer melhorar ao lado dos grandes jogadores com quem atua. Isso é muito positivo".

Gigi Riva marcou 35 gols pela seleção italiana. Pio Esposito já soma 10 gols em 15 jogos.

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"A nova era de Mancini? Depois do primeiro jogo contra a Bélgica, eu disse: nossa! Depois, os três jogos contra Turquia e França foram importantes, antes da derrota para a Bélgica, que é uma grande seleção. Será difícil vencer a Itália, não é tão fácil quanto era antes. Mancini transmite muita tranquilidade e dá tempo aos jovens, sempre foi bom nisso. Foi uma grande escolha. Vejo a Itália muito motivada".

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Vieri também deu sua opinião sobre a Serie A: "A Lazio faz uma campanha incrível, precisava de tranquilidade. Gattuso motiva o time, fala sempre do grupo. Além disso, eles têm um jogo por semana e foram eliminados logo da Copa da Itália pelo Mantova. Podem se preparar e não têm nada a perder".

"Quem vai conquistar o título da Serie A? Eu digo a Inter, mas tudo pode acontecer".

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"E a Roma? Malen sempre ataca as costas da defesa. Gasperini fez uma boa escolha ao contratar o centroavante. O holandês pode chegar a 25 a 30 gols neste campeonato, mas Lautaro continua sendo o atacante mais completo da Itália".