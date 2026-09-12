Vieri: "Pio Esposito é o novo Toni, fará 30 gols por temporada"

Em entrevista ao Il Messaggero, Bobo Vieri, ex-centroavante, falou assim sobre a briga pelo título da Serie A: "A Roma? Com Gasperini e Malen, pode ganhar o Scudetto, mesmo que a Inter siga sendo o time com o elenco mais forte".





Pio Esposito? "Vocês veem Luca Toni? Que artilheiro: hoje eu revejo Pio Esposito nele, deem tempo a ele e vocês verão. Não, ele não é o novo Vieri, Pio vai se tornar o clone de Toni. Deem a ele um ou dois anos e marcará 25-30 gols por campeonato. Agora está fazendo aprendizagem, com Lautaro e Thuram, depois vai se tornar o Número Um".

Voltemos à Roma, por favor. "É time para brigar pelo título, com certeza, e isso não quer dizer que vai vencê-lo, mas que participará da disputa graças à chegada de Gasperini".













Roma na pole, então, para Bobo Vieri. "Coloco a Inter à frente de todos porque tem uma qualidade superior em relação aos outros, distribuída por todo o elenco, que assusta. Pelo Scudetto, é a grande favorita, mas ao longo de uma temporada nunca se sabe o que pode acontecer. E a Roma vai estar sempre em cima da Inter, pronta para aproveitar eventuais tropeços".