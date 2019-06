"Viemos para competir, não para tirar fotos", diz técnico do Qatar antes de "final" contra Argentina

Técnico Félix Sánchez reconhece favoritismo hermano, mas avisa que equipe brigará pela vaga

Se preparando para sediar e disputar o Mundial de 2022, o Qatar veio para a como uma das seleções coadjuvantes e pode fazer história neste domingo (23), caso consiga eliminar a , em Alegre.

Atual campeão asiático, o Qatar pode ser a "zebra" a passar no caminho hermano e quer mostrar que tem condições de brigar pela classificação à próxima fase.

"Sabemos que somos um time que, talvez, na América poucos conheçam. Mas o futebol do e esses jogadores são muitos profissionais. Mostraram isso onde competem, nos clubes, na seleção. Estamos aqui jogando contra jogadores do primeiro nível, mas viemos competir, não para tirar fotos!, afirmou o técnico Félix Sánchez em entrevista coletiva neste sábado.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

"Mesmo que admiremos muito os jogadores, vamos os enfrentar. Evidente que jogar contra Argentina, , , em um campeonato assim, vai nos dar oportunidade de crescer, dar experiência ao time. Isso que nos faz falta. Mas o futebol vem crescendo muito. Vamos ser realistas, mostramos isso jogando contra grandes jogadores. Mas sabemos que vai ser uma partida imensamente complicada", analisou.



(Foto: Getty Images)

Com um ponto marcado em dois jogos (empate com o Paraguai por 2 a 2 e derrota para a Colômbia por 1 a 0), o Qatar tem chances de se classificar e promete complicar também a vida da Argentina, já que uma vitória ou um empate tira o time de Lionel Messi da competição.

"Nosso principal objetivo é crescer numa competição importante e que exige bastante do time. Jogamos dois jogos e o time mostrou que tem capacidade de competir. Evidentemente falta um jogo e nosso objetivo é vencer para mostrar até onde poderemos ir na competição. Pontuamos no primeiro jogo, estivemos perto no segundo. Há muitos fatores que pesam no jogo, será o decisivo, todos têm necessidades. Vamos ver como nós vamos lidar com a pressão, como o rival vai, como a arbitragem vai lidar com isso. Há muitos fatores que influenciam na partida. Vamos tentar competir e deixar uma boa imagem no torneio", disse o treinador.

Mais artigos abaixo

"O nível de jogo da Argentina, não posso avaliar. Eles chegam com um ponto e a necessidade deles é maior. Precisam da vitória para passar. Então, o tema do favoritismo é algo que está presente no jogo, e evidentemente que, por história, a Argentina ganhou Mundiais e lutou por isso, já conquistou a Copa América, e é favorita. Nós respeitamos muito a Argentina, mas, dentro do campo, vamos tentar fazer nosso jogo, competir bem e mostrar que podemos "dar guerra" a um time como Argentina", finalizou.

Qatar e Argentina se enfrentam neste domingo (23), às 16h (de Brasília), na Arena , em Porto Alegre.