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Nas últimas semanas, o Bayern foi associado concretamente à contratação de JJ Gabriel. Mas tudo indica que o Real Madrid levará a melhor. Com suas aparentes atitudes e o círculo suspeito de empresários que o cerca, é lá que ele se encaixa. Uma opinião.

Ao consultar no Duden a metáfora do cálice que passa longe, a definição é clara: "Foi possível evitar um destino difícil que se aproximava, um sofrimento ou uma tarefa desagradável". É exatamente assim que se pode descrever a situação do Bayern no caso do badalado JJ Gabriel, uma promessa de apenas 16 anos.

Porque, apesar de todo o seu potencial e de suas qualidades futebolísticas aparentemente empolgantes, ele poderia muito bem ter se tornado um peso e um fator de perturbação para o clube. Basta lembrar as declarações de Uli Hoeneß sobre Lennart Karl, muito debatidas de maneira pouco digna . O dirigente histórico disse recentemente que faltava ao jogador a "humildade" de que "jogadores jovens precisam" e que, por isso, queria ter uma conversa séria com ele. É difícil imaginar qual teria sido a reação de Hoeneß a JJ Gabriel e seu entorno.

Provavelmente, se tivesse examinado mais de perto o comportamento do adolescente e das pessoas ao seu redor, o presidente de honra teria intervindo pessoalmente em uma possível transferência.

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Por que JJ Gabriel causou um "choque" no Manchester United?

De fato, o clube mais vezes campeão da Alemanha teria entrado com bastante determinação na disputa quando Gabriel passou a forçar sua saída do Manchester United e teria causado um "choque" nos Red Devils com uma atitude "quase sem precedentes".

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O adolescente exigiu que o clube, pelo qual joga desde os 11 anos e em cuja equipe sub-18 marcou 23 gols em 23 jogos recentemente, cancelasse seu registro para que pudesse se transferir já no inverno europeu para um clube maior. Vale lembrar que não estamos falando de Fulham, Racing Santander ou Mainz 05, mas do Manchester United. É verdade que se trata de um gigante que caiu muito nos últimos anos , mas que ainda é, em nome, um dos principais clubes do futebol europeu.

E estamos falando de uma promessa de 16 anos que ainda não disputou uma única partida oficial como profissional. Só isso, compreensivelmente, provavelmente já bastaria para Hoeneß questionar seu caráter e sua adequação ao Bayern.

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É perfeitamente possível interpretar a atitude de Joseph Junior Andreou Gabriel, seu nome completo, como uma expressão da arrogância que aparentemente o acompanha. Seu vídeo de despedida cuidadosamente produzido, publicado nesta semana em seu Instagram, também diz muito e provocou, em parte, ironias e deboches. Houve quem o chamasse de "próximo Garnacho" e quem lhe desejasse "boa sorte esquentando o banco do Real Madrid".

O Bayern já teve experiência com os empresários suspeitos de JJ Gabriel

Comentários semelhantes também apareceram sob um vídeo bastante constrangedor publicado pouco antes no Instagram por sua nova agência de empresários. Aliás, ela não é desconhecida do Bayern. No último verão europeu, no último dia da janela de transferências, o clube negociou com a EPIC Sports e seu excêntrico fundador e chefe, Ali Barat, um empréstimo caro e de última hora de Nicolas Jackson.

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Depois veio um comunicado à imprensa peculiar , no qual Barat se parabenizou pelo negócio. Se tivesse um terceiro ombro, provavelmente também teria recebido elogios dele próprio. O texto tinha o título "Ali Barat redefiniu o jogo" e trazia detalhes delicados da negociação por Jackson que o próprio Bayern provavelmente jamais teria divulgado daquela forma.

A EPIC também é a agência da qual Noah Atubolu se desligou em meio a uma disputa que ganhou repercussão pública meses atrás. Barat e seus subordinados, entre eles um certo Marcello Brillmann, levaram o goleiro a buscar uma saída do SC Freiburg com falsas promessas e cenários de transferência, sem ter compradores concretos e adequados. Quando surgiu a ameaça de passar um ano na arquibancada em Freiburg, Atubolu decidiu pôr um fim à situação. Ele negociou uma prorrogação de contrato com o Sport-Club, e o SC acertou com o Eintracht Frankfurt um empréstimo com obrigação de compra ao término do período.

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O Real Madrid não é um porto seguro para grandes promessas de 16 anos

Essa agência suspeita agora também representará os interesses ambiciosos de Gabriel. Há poucos dias, a EPIC anunciou o acordo com o jovem de 16 anos com as palavras: "A história não espera, e a grandeza também não. Um talento extraordinário. Possibilidades infinitas!" Não há dúvida de que as duas partes se encontraram.

Resta saber até que ponto essas possibilidades serão de fato infinitas para Gabriel no elenco profissional do Real Madrid. Talvez o jovem de 16 anos devesse antes conversar com Martin Ödegaard, ou com Reinier, ou com o "Guti holandês" Mink Peeters, ou com Samuel Eto'o.

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Com o círculo questionável de empresários que o cerca, sua autoconfiança aparentemente enorme (e nada saudável), as exigências financeiras absurdas (salário anual de sete dígitos e um alto bônus pela assinatura) e as complicações de uma transferência ( como a questão do passaporte cipriota ), ele é, para o clube de Munique, um sinal de alerta ambulante no mercado de transferências. Um cálice de um vermelho intenso que, felizmente, passará longe do Bayern.

Por outro lado, ao menos à primeira vista, ele parece se encaixar bem no grupo por vezes principesco de personalidades extrovertidas e temperamentais do Real Madrid. Só resta desejar a ele muita sorte e tudo de bom.