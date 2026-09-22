O comediante Carlos Latre roubou a atenção do público do programa "El Hormiguero", ao interpretar o personagem de José Mourinho numa imitação humorística, poucas horas depois da polêmica coletiva de imprensa concedida pelo treinador português após a derrota do Real Madrid para o Atlético de Madrid por 2 a 1 no dérbi da capital.

O programa havia anunciado a aparição de Latre com esse personagem, dizendo: "Temos hoje o sósia de Mourinho: Carlos Latre", antes que o comediante surgisse caracterizado como o treinador português e recriasse uma série de suas situações e declarações de maneira satírica.

Durante o quadro, Latre ironizou a fala de Mourinho sobre as decisões da arbitragem na partida do dérbi, exibindo imagens de lances que considerou, no contexto da imitação cômica, dignos de cartão vermelho para os jogadores do Atlético de Madrid, antes de seguir na interpretação do personagem mostrando o cartão vermelho enquanto falava.

Latre abordou o caso de José María Enríquez Negreira, apresentando uma versão satírica e exagerada das conhecidas posturas de Mourinho em relação ao Barcelona.

O comediante também relembrou o famoso episódio de Mourinho com Tito Vilanova em 2011, quando encenou o incidente de forma cômica com a participação de um dos integrantes do programa, antes de encerrar o quadro com uma série de piadas inspiradas na polêmica maneira do treinador português de lidar com os acontecimentos.

A aparição de Latre ocorreu cerca de 24 horas depois da coletiva de imprensa concedida por Mourinho após o dérbi de Madrid, transformando as declarações e as posturas do treinador português durante a partida em material satírico na tela do "El Hormiguero".