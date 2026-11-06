Vídeo: Yasser Al-Qahtani revela por que Abdullah Al-Hamdan é melhor no Al-Nassr do que no Al-Hilal

Yasser Al-Qahtani, estrela do futebol saudita, revelou o motivo do brilho de Abdullah Al-Hamdan, atacante do Al-Nassr, ao lado do "Al-Alami", e de seu desempenho superior ao que apresentava em seu antigo clube, o Al-Hilal.
Abdullah Al-Anzi, ex-goleiro do Al-Nassr, afirmou em declarações aos canais "Thmanyah": "Vejo que Abdullah Al-Hamdan se encontrou mais no Al-Nassr do que em qualquer outro clube. Não é para diminuir ninguém, mas talvez seja o fator da experiência, do grande número de participações e do grupo".
Al-Qahtani respondeu: "Talvez seja por causa da maior confiança do técnico nele, que lhe concedeu um número maior de participações, além da torcida, que lhe deu confiança e apoio".
E acrescentou: "A diferença também é que ele está fixo em sua posição no Al-Nassr, enquanto no Al-Hilal se movia de uma posição para outra até se perder em campo".
No entanto, Manaf Abu Shaqir, ex-estrela do Al-Ittihad, se opôs a essa ideia, dizendo: "Uma das partidas em que o Al-Hamdan me agradou foi o jogo da seleção (saudita) contra a China, no qual ele atuou como ponta-esquerda".
E concluiu: "É verdade que ele encontrou seu lugar no Al-Nassr, mas ainda é possível utilizá-lo pela ponta, como acontece com Firas Al-Buraikan, jogador do Al-Ahli, e como acontecia com o próprio Yasser Al-Qahtani".
Al-Hamdan transferiu-se para o Al-Nassr durante a última janela de transferências de inverno, após rescindir seu contrato com seu antigo clube, o Al-Hilal, apresentando desde então o seu melhor nível.
O atacante saudita marcou 10 gols e deu 6 assistências em 35 partidas disputadas com o Al-Nassr, depois de ter marcado 13 gols e dado 10 assistências em 145 partidas com o Al-Hilal.