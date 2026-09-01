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FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Vídeo: Yamal responde com palavras claras sobre o fracasso da negociação por Julián Álvarez

Valencia x Barcelona
Valencia
Barcelona
La Liga
Athletic Bilbao x Atlético de Madrid
Athletic Bilbao
Atlético de Madrid
L. Yamal
J. Alvarez
Espanha
Argentina

O Atlético recusou todas as tentativas do Barça

Lamine Yamal, craque do Barcelona, comentou sobre o fracasso de seu clube em contratar Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, durante a janela de transferências de verão que se encerra em poucas horas.

O mercado de transferências ainda não foi oficialmente encerrado na Espanha, mas Julián Álvarez permanecerá, contra a sua vontade, por pelo menos mais uma temporada no Atlético de Madrid.

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 E, apesar do interesse do Barcelona, o jogador argentino permanecerá no Atlético de Madrid, que se recusa veementemente a vendê-lo ao Barça, e Álvarez terá agora que reconquistar a confiança da torcida do Atlético, que o atacou duramente recentemente.

Lamine Yamal foi questionado sobre a situação, e o camisa 10 do Barcelona não demonstrou qualquer preocupação com a não contratação de Julián pelo Barça.

O craque do Barcelona afirmou, em declarações ao programa "ElPartidazo", da rádio espanhola "COPE": "Estamos em uma situação excelente no momento. Vemos que não sofremos com falta de gols. Claro, ele é um jogador incrível, mas estou muito feliz com o elenco que temos".

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 E, com o Barcelona tendo marcado 12 gols em 3 partidas pelo Campeonato Espanhol, é difícil discordar de Lamine Yamal.



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