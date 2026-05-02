VÍDEO: Wes Morgan fala abertamente sobre a MILAGROSA conquista do título da Premier League pelo Leicester, o confronto com os maiores de todos os tempos, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, e muito mais no último episódio do podcast “Beast Mode On”
No último episódio do podcast “Beast Mode On”, Wes Morgan, capitão da histórica equipe do Leicester City que conquistou o título, conta a verdadeira história por trás de uma das maiores conquistas de um azarão na história do futebol. A conversa aborda em profundidade a mentalidade por trás da improvável conquista do título da Premier League pelos Foxes, um milagre com chances de 5.000 para 1 que chocou o mundo. O ex-zagueiro do Nottingham Forest também fala sobre suas disputas com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, seu orgulho de representar a Jamaica e muito mais.
Clique no botão de reprodução acima para assistir ao episódio completo ⬆️
O podcast Beast Mode On está disponível no YouTube e no Spotify, com todos os episódios gratuitos para assistir e ouvir agora.