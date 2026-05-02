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VÍDEO: Wes Morgan fala abertamente sobre a MILAGROSA conquista do título da Premier League pelo Leicester, o confronto com os maiores de todos os tempos, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, e muito mais no último episódio do podcast “Beast Mode On” W. Morgan Leicester A. Akinfenwa Championship Nottingham Forest Premier League Jamaica

No último episódio do podcast “Beast Mode On”, Wes Morgan, capitão da histórica equipe do Leicester City que conquistou o título, conta a verdadeira história por trás de uma das maiores conquistas de um azarão na história do futebol. A conversa aborda em profundidade a mentalidade por trás da improvável conquista do título da Premier League pelos Foxes, um milagre com chances de 5.000 para 1 que chocou o mundo. O ex-zagueiro do Nottingham Forest também fala sobre suas disputas com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, seu orgulho de representar a Jamaica e muito mais.