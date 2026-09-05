O inglês Ollie Watkins, atacante do Al-Hilal, revelou os motivos que o levaram a escolher a transferência para a Roshn Saudi League durante a atual janela de transferências de verão.

Watkins se juntou ao Al-Hilal na atual janela de transferências de verão, vindo do Aston Villa, e entrou como substituto marcando um gol na vitória por 3 a 0 sobre o Al-Ahli, na última terça-feira, antes de começar como titular sem marcar na vitória por 2 a 0 sobre o Al-Shabab, ontem, sexta-feira.

Após o fim da partida, Watkins disse, em declarações divulgadas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat", sobre os motivos de sua transferência para a Roshn League: "Pessoalmente, eu queria enfrentar um novo desafio que se apresentou a mim e à minha família".

E explicou: "Vivemos no Reino Unido durante toda a nossa vida, e mudar para cá e conhecer uma nova cultura é uma experiência maravilhosa".

E acrescentou: "Todos nos receberam calorosamente e não pouparam nenhuma ajuda, e jogar por um clube do tamanho do Al-Hilal, como o maior clube da Arábia Saudita, é uma oportunidade incrível para mim, pois vim para cá para conquistar campeonatos e títulos".

E continuou: "O ritmo de jogo é muito bom; é natural que a intensidade da partida diminua em alguns momentos por causa das altas temperaturas, mas o campeonato conta com jogadores de qualidade altíssima, e vou me adaptar rapidamente às condições climáticas".

Por outro lado, o atacante inglês fez uma promessa à torcida do Al-Hilal, ao dizer: "Prometo à torcida que vou marcar muitos gols".

E prosseguiu: "Não participei da pré-temporada, por isso estou trabalhando atualmente para recuperar totalmente minha forma física e meu ritmo. Esperem por mim em breve, pois talvez me vejam marcar mais de um gol em uma única partida nos próximos jogos".

E acrescentou: "Hoje disputei uma partida inteira, e em um ambiente diferente; há novos jogadores que se juntaram recentemente ao Al-Hilal, e eu sou um deles, e todos nós estamos passando por uma fase de entrosamento e adaptação atualmente".

E concluiu: "A harmonia e a química entre nós certamente vão evoluir com o tempo, mas o mais importante para nós hoje é conquistar a vitória e somar todos os pontos".