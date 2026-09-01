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imago-sport-1082167525.jpgZUMA Press Wire

Traduzido por

Vídeo: Volte para o vestiário! Técnico do Barcelona repreende Adeyemi por atitude estranha!

K. Adeyemi
Barcelona x Rayo Vallecano
Barcelona
Rayo Vallecano
La Liga
Alemanha
Espanha

Qual é a história?

O alemão Karim Adeyemi, atacante do Barcelona, viveu uma situação curiosa após o confronto contra o Rayo Vallecano, ao ser obrigado a fazer treinos adicionais depois da partida, mas apareceu dentro de campo usando chinelo em vez de chuteira, em uma cena que chamou a atenção das câmeras da transmissão televisiva.

De acordo com o que registraram as câmeras da "DAZN", Adeyemi, de 25 anos, dirigiu-se ao preparador físico Pepe Conde para participar dos treinos adicionais destinados aos jogadores reservas e àqueles que não tiveram minutos suficientes durante a partida, mas o preparador logo percebeu que o atacante alemão não estava usando o calçado adequado.

Conde deu uma leve bronca em Adeyemi, antes de exigir que ele voltasse ao vestiário e colocasse uma chuteira para que pudesse realizar os treinos de forma normal e segura.

O episódio ocorreu diante dos olhos de Gerard Martín e Eric García, quando Adeyemi e o preparador físico trocaram uma breve conversa, antes de o jogador se dirigir rapidamente ao vestiário para cumprir as instruções de Conde.

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Não demorou mais que alguns minutos, pois Adeyemi voltou ao campo depois de calçar sua chuteira e se juntou ao programa de treinamento definido com seus companheiros sem nenhum outro problema.

Esses treinos adicionais fazem parte de um programa físico que o Barcelona aplica após as partidas, especialmente com os jogadores que não atuaram ou tiveram minutos limitados, com o objetivo de manter seu preparo físico e compensar a carga física que seus companheiros tiveram durante o jogo.

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