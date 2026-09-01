Vídeo: "Volte para o vestiário": técnico do Barcelona repreende Ademi por atitude estranha!

O alemão Karim Adeyemi, atacante do Barcelona, viveu uma situação curiosa após o confronto contra o Rayo Vallecano, ao ser obrigado a realizar treinos extras depois da partida. Ele, porém, apareceu dentro do campo usando um chinelo em vez de chuteira, em uma cena que chamou a atenção das câmeras da transmissão televisiva.

De acordo com o que registraram as câmeras da "Dazn", Adeyemi, de 25 anos, dirigiu-se ao preparador físico Pepe Conde para participar dos treinos extras destinados aos reservas e aos que não tiveram minutos suficientes durante a partida. O treinador, no entanto, logo percebeu que o atacante alemão não estava usando o calçado adequado.

Conde deu uma leve bronca em Adeyemi, antes de exigir que ele voltasse ao vestiário e colocasse uma chuteira, para que pudesse realizar os treinos de forma normal e segura.

O episódio ocorreu diante dos olhares de Gerard Martín e Eric García, quando Adeyemi e o preparador físico trocaram uma breve conversa, antes de o jogador se dirigir rapidamente ao vestiário para cumprir as instruções de Conde.

A situação levou apenas alguns minutos, já que Adeyemi retornou ao gramado depois de vestir sua chuteira e se juntou ao programa de treinos definido com seus companheiros, sem nenhum outro contratempo.

Esses treinos extras fazem parte de um programa físico que o Barcelona aplica após as partidas, especialmente com os jogadores que não participaram ou tiveram minutos limitados, com o objetivo de manter sua prontidão física e compensar a carga física adquirida por seus companheiros durante a partida.