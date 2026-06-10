Vídeo: “Você se lembra de mim?”... Messi fica surpreso ao encontrar o filho de um ex-companheiro

O astro argentino Lionel Messi chamou a atenção após o amistoso que opôs a seleção de seu país à da Islândia, depois que um momento em que ele demonstrou surpresa durante uma conversa com um jogador da equipe adversária, logo após o apito final, se tornou viral.

A seleção argentina venceu a Islândia por 3 a 0 em sua última partida amistosa de preparação para a Copa do Mundo de 2026, em jogo realizado na cidade americana de Auburn.

Após o término da partida, o jovem atacante islandês Daniel Gudjonsson dirigiu-se a Messi e trocou algumas palavras com ele, o que despertou a curiosidade da torcida, especialmente depois que o capitão da Argentina demonstrou um evidente espanto.

Relatos posteriores revelaram que o jogador islandês contou a Messi que era filho do ex-atacante islandês Edur Gudjohnsen, seu ex-companheiro no Barcelona.

Gudjohnsen pai defendeu as cores do Barcelona entre 2006 e 2009, período que testemunhou os primeiros momentos de brilhantismo de Messi no time principal, além de ter feito parte do elenco que conquistou a tríplice coroa histórica sob o comando de Pep Guardiola na temporada 2008-2009.

Messi falou sobre o episódio após a partida, dizendo: “Ele me perguntou: ‘Você se lembra de quem eu sou?’ No começo, fiquei surpreso, não me lembrei dele porque ele era muito pequeno naquela época”.

Ele acrescentou, conforme destacado pelo jornal espanhol “AS”: “Depois disso, ele me disse que era filho de Gudjonsson. Sinceramente, não me lembro bem dele porque era uma criança muito pequena, mas lembro que o vi apenas uma vez, quando o pai dele o levou a um treino do Barcelona”.

De acordo com as reportagens, Daniel começou a conversa com Messi dizendo: “Olá, eu joguei com meu pai”, antes de os dois entrarem em uma conversa amigável que terminou com um aperto de mão e um abraço caloroso entre eles.

A família Gudjonsson pertence a uma das famílias mais famosas do futebol na Islândia, já que seu legado não se limita apenas a Eidur e Daniel, mas se estende aos irmãos mais velhos de Daniel, além do avô Arnór, que representou a seleção islandesa em 73 partidas internacionais.

Edur Gudjohnsen é considerado um dos jogadores mais importantes da história do futebol islandês, tendo disputado 88 partidas internacionais e marcado 26 gols. Ele também brilhou no Chelsea entre 2000 e 2006, conquistando dois títulos da Premier League sob o comando de José Mourinho, antes de se transferir para o Barcelona.

Essa imagem trouxe à tona a grande diferença de tempo entre o início da carreira de Messi e a geração atual de jogadores, já que o capitão da Argentina agora enfrenta os filhos de alguns de seus ex-companheiros com quem dividiu os gramados nos primeiros anos de sua carreira profissional.