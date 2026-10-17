A Roma conquistou uma vitória importante sobre o Genoa por 2 a 0, neste sábado, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Italiano, depois que os "Lobos" definiram o resultado a seu favor no segundo tempo com gols de Santiago Castro e Emanuele Lolli.

A primeira etapa foi equilibrada e cautelosa, terminando sem gols, apesar da quantidade de chances criadas.

As investidas mais perigosas do Genoa vieram pelo ponta Stephan El Shaarawy, cujo chute forte acertou o travessão aos 33 minutos.

A Roma respondeu com força quando o zagueiro Leonardo Balerdi acertou o travessão em uma cabeçada precisa aos 30 minutos, enquanto o goleiro do Genoa, Justin Bijlow, defendeu várias tentativas perigosas dos jogadores romanistas.

A Roma abriu o placar aos 50 minutos com seu atacante Santiago Castro, que transformou uma cobrança de escanteio em um belo gol, com um toque criativo de pé direito dentro da área.

A Roma ampliou a vantagem aos 68 minutos graças ao lateral Emanuele Lolli, que finalizou uma jogada com um toque decisivo de pé direito pelo lado direito.

A Roma administrou o jogo com habilidade nos minutos finais, aproveitando as substituições técnicas sucessivas (Pellegrini, Hermoso e Wesley), para somar os três pontos e manter sua posição na briga pela liderança.

Do outro lado, o Genoa não conseguiu ameaçar de verdade a meta do goleiro Pierluigi Gollini depois do início do segundo tempo, limitando-se a algumas tentativas de longa distância e a cartões amarelos para seus jogadores por faltas duras.

A Roma aumentou sua pontuação para 17 pontos, na segunda colocação — provisoriamente —, dois pontos atrás do líder Inter de Milão. O time da capital italiana também aumentou a pressão sobre o vizinho Lazio, terceiro colocado (16 pontos), antes do clássico aguardado de amanhã na casa da Juventus.