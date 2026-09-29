Vídeo: vitória dramática! Omã vira o jogo sobre o Kuwait no encerramento da fase de grupos da Copa do Golfo 27

Em uma partida dramática no encerramento da primeira rodada do Grupo A da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", a seleção de Omã conseguiu uma emocionante vitória sobre o Kuwait pelo placar de 3 a 1.

A seleção de Omã precisava vencer, aliada à derrota de sua concorrente, o Iraque, para a Arábia Saudita, para reforçar suas chances de classificação.

Omã sofreu um golpe precoce em suas pretensões, ficando atrás no placar com o gol marcado pelo kuwaitiano Shabib Al Khaldi aos seis minutos.









A equipe do técnico Tarek Sektioui não conseguiu ao menos empatar o resultado no primeiro tempo.

Omã reagiu a partir dos 65 minutos, quando marcou o gol de empate por meio de Nasser Al Rawahi.









O ímpeto da seleção de Omã não parou, e ela conseguiu ampliar para o segundo gol, também por meio de Al Rawahi, que assinou seu segundo gol pessoal aos 81 minutos.









Al Rawahi cobrou uma bola parada aos 84 minutos, que foi na cabeça de Musab Al Shaqsi, que a colocou nas redes, marcando o terceiro gol, elevando a pontuação da seleção para 4 pontos, a mesma pontuação do Iraque.





As seleções de Omã e do Iraque ficaram empatadas em pontos e gols, bem como no fair play (número de cartões), e, portanto, será realizado um sorteio nesta noite para definir o nome do classificado à semifinal ao lado da Arábia Saudita.