Em uma partida dramática no encerramento da primeira rodada do Grupo A da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", a seleção de Omã conseguiu uma vitória emocionante sobre a seleção do Kuwait pelo placar de 3 a 1.

A seleção omanense precisava vencer, combinada com a derrota de seu rival Iraque para a Arábia Saudita, para aumentar suas chances de classificação.

Omã sofreu um golpe precoce em suas pretensões, ao ficar atrás no placar com um gol marcado pelo kuwaitiano Shbaib Al Khaldi aos seis minutos.









A equipe do técnico Tarek Sektioui não conseguiu ao menos igualar o placar no primeiro tempo.

Omã reagiu a partir dos 65 minutos, quando marcou o gol de empate por meio de Nasser Al Rawahi.









O ímpeto da seleção de Omã não parou por aí e ela conseguiu ampliar para o segundo gol, também por meio de Al Rawahi, que assinou seu segundo gol pessoal aos 81 minutos.









Al Rawahi cobrou uma bola parada aos 84 minutos, que foi direcionada à cabeça de Musab Al Shaqsi, que a colocou nas redes, marcando o terceiro gol, elevando o número de pontos da seleção para 4, o mesmo saldo do Iraque.





As seleções de Omã e do Iraque ficaram empatadas em pontos e em gols, assim como no fair play (número de cartões), e por isso será realizado um sorteio esta noite para definir o nome do classificado às semifinais ao lado da Arábia Saudita.