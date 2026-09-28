VÍDEO: Virgil van Dijk fala com exclusividade sobre seu adversário mais difícil, trabalhar com o "exigente" Andoni Iraola, sua previsão sobre Alexander Isak e mais no podcast Beast Mode On

Quando foi questionado por Akinfenwa para citar seu adversário mais difícil, Van Dijk respondeu: "Eu [escolheria] Lionel Messi. Discutivelmente o melhor jogador de todos os tempos. Ele e Cristiano Ronaldo, obviamente, foram incríveis. Se eu tiver que falar na Premier League, há tantos atacantes bons, mas eu dou a eles o respeito e os aplausos que merecem, os dois que acabei de mencionar."

O bicampeão da Premier League então apontou Isak como um nome a ser observado na campanha 2026-27, antes de prever uma temporada positiva sob o comando do novo técnico Andoni Iraola. Dando sua opinião sobre o início de trabalho do espanhol no comando em Anfield, Van Dijk acrescentou: "Ele é um técnico muito exigente, que [nos] treina bastante. Acho que isso é uma coisa boa.





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"Ele quer jogar um bom futebol, mostrar intensidade e se divertir com isso. Ele se comunica pela não comunicação, se você entende o que quero dizer. E sua comissão técnica, ele trabalha bem junto [com ela], e acho que vai dar certo [com ele nesta temporada]."

Quando foi questionado a citar um momento que lhe deu arrepios durante seu período como jogador do Liverpool, com Van Dijk tendo chegado vindo do Southampton em 2018, ele relembrou: "Tottenham, quando vencemos a liga. Para mim, pessoalmente, você sente que o momento está se construindo.

"Você vai construindo até aquele jogo. Lembro de dizer, na semana que antecedeu a partida, que eu queria que todos vestissem vermelho no estádio. O estádio nunca esteve tão bonito quanto naquele dia. O sol estava brilhando, perdíamos por um a zero, aliás, [Dominic] Solanke, tinha que ser ele, quatro a um, foi incrível. Eu me emocionei, derramei algumas lágrimas. Foi muito especial estar ali, You'll Never Walk Alone, em frente à Kop, um dia incrível."

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