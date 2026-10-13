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Viking FK v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images
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Vídeo: virada que não se completou - Viking machuca o orgulho do Bayern em partida maluca na Liga dos Campeões

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Luta até o último suspiro: o Bayern de Munique cai em uma armadilha inesperada!

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O Viking, da Noruega, conquistou um empate emocionante por 3 a 3 diante do Bayern de Munique, em uma partida maluca disputada no estádio "Lerkendal Arena", válida pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, nesta terça-feira.

Os donos da casa abriram dois gols de vantagem antes de o Bayern reagir no segundo tempo e chegar perto da vitória, mas o Viking deu uma lição de resistência até o último segundo e arrancou o empate.

O Bayern de Munique levou um choque logo no início, após apenas 72 segundos de jogo, quando Gianni Stensness marcou o gol que colocou o Viking na frente com uma cabeçada precisa, após cobrança de escanteio de Zlatko Tripic, estufando as redes.



O Bayern tentou responder com pressão constante, mas a defesa organizada e recuada do Viking barrou todas as tentativas, enquanto Harry Kane desperdiçou duas chances claras com cabeçadas diretas nas mãos do goleiro Arild Østbø.

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Aos 38 minutos, o Viking aproveitou um contra-ataque rápido: Erik Botheim deu um passe inteligente para Petter Kristiansen, que passou por Nathanael Brown com velocidade antes de finalizar com frieza para as redes, colocando sua equipe em vantagem por 2 a 0 antes do fim do primeiro tempo.



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A reação estrondosa do Bayern

O Bayern entrou no segundo tempo com um espírito diferente e conseguiu diminuir a diferença aos 54 minutos, em pênalti marcado pelo árbitro após revisão no árbitro de vídeo, convertido por Harry Kane.



E aos 60 minutos, Kane empatou o jogo com uma cabeçada após um cruzamento preciso de Joshua Kimmich.



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Em seguida, Luis Díaz completou a virada aos 71 minutos com uma finalização de dentro da área, após cruzamento de Konrad Laimer, colocando o Bayern à frente por 3 a 2.



Expulsão de Olise muda o cenário

Aos 74 minutos, Michael Olise recebeu dois cartões amarelos consecutivos, o primeiro por uma falta por trás e o segundo depois de atirar a bola no rosto de Tripic, deixando o campo e o Bayern com dez jogadores.

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Nos minutos finais, e apesar de o Bayern ter recuado defensivamente, o Viking conseguiu aproveitar a superioridade numérica e, aos 90 minutos, Hermann Haugen marcou o gol de empate com uma cabeçada forte após cruzamento preciso de Tripic, garantindo à sua equipe um ponto valioso diante de sua torcida, que viveu uma noite inesquecível.