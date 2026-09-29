Vídeo: Virada emocionante - brilho de Boulbina salva a Argélia da armadilha do Burundi

A seleção da Argélia empatou com o Burundi por 2 a 2, nesta terça-feira, na segunda rodada das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027, depois de estar perdendo por dois gols no primeiro tempo, antes de conseguir a igualdade no segundo tempo.

A partida começou com um cenário difícil para a seleção argelina, depois que o Burundi abriu o placar aos cinco minutos com um gol contra de Fares Chaïbi, que mandou a bola para as redes após uma falha de entendimento com o goleiro Mastel, que estava fora de seu gol.

A Argélia tentou reagir rapidamente, mas sofreu o segundo gol aos 12 minutos, quando Jeromugisha marcou seu segundo gol pessoal, aproveitando um erro no afastamento da bola por parte de Rami Bensebaini; o jogador do Burundi arrancou e driblou novamente dentro da área, antes de finalizar à direita do goleiro Mastel.

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Mohamed Belloumi diminuiu a diferença aos 30 minutos, depois de aproveitar uma oportunidade dentro da área e finalizar com o pé esquerdo no canto inferior direito, deixando o placar em 2 a 1.









O Burundi manteve sua vantagem até o fim do primeiro tempo, apesar das tentativas da Argélia de igualar o placar.

Com o início do segundo tempo, a seleção argelina pressionou em busca do gol de empate e fez várias mudanças na tentativa de dar mais dinamismo ao seu setor ofensivo, antes de conseguir uma falta, na qual Adel Boulbina teve sucesso em marcar o empate com uma finalização precisa, aos 63 minutos.









A seleção argelina colocou em campo Mohamed Amine Amoura e Mouncef Bakrar, e depois Adel Ouichaoui e Ilan Kebbal, para reforçar suas investidas ofensivas, mas o Burundi manteve sua solidez durante os minutos finais.

A Argélia quase arrancou o gol da vitória aos 87 minutos, quando Saadi Redouani subiu para uma bola cruzada de Adam Zorgane e cabeceou de um ângulo difícil, mas o goleiro Jonathan Nahimana defendeu.

Nos acréscimos, Jaouen Hadjam desperdiçou outra oportunidade para a Argélia após finalizar com o pé esquerdo de dentro da área, mandando a bola rente à trave esquerda.

Na última jogada da partida, Melvin Mastel, goleiro da Argélia, defendeu um cabeceio de Emmanuel Swedi, jogador do Burundi, pelo lado direito da área, encerrando a partida no empate por 2 a 2.

A seleção argelina chegou a 4 pontos, ocupando a liderança do Grupo Nove, enquanto o Burundi conquistou seu primeiro ponto, ocupando provisoriamente a terceira posição, à espera da partida entre Zâmbia e Togo.