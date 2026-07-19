Vídeo: Veja o jogador da Argentina agredir violentamente dois jogadores da Espanha após o apito final

As comemorações da Espanha pelo título da Copa do Mundo se transformaram em cenas de caos e tensão, depois que o meio-campista argentino Lendro Paredes agrediu os jogadores da seleção espanhola Éric García e Gavi logo após o apito final, em um comportamento antidesportivo que gerou grande indignação.

No meio do campo do “MetLife Stadium”, Paredes não aceitou a derrota de seu país para a Espanha por 1 a 0 na prorrogação; ele explodiu de raiva após o fim da partida e agrediu os jogadores espanhóis em uma cena vergonhosa.

Paredes havia entrado em campo como reserva no segundo tempo e adotou um estilo de jogo violento durante todo o tempo em que esteve em campo, o que resultou em um cartão amarelo por sua agressividade excessiva contra os jogadores espanhóis.

O meio-campista argentino não se limitou à violência durante a partida, mas continuou com seu comportamento agressivo após o apito final, atacando García e Gavi em uma cena que exigiu a intervenção do técnico Scaloni para separar os envolvidos e impedir que a situação se agravasse.

A final terminou com a vitória da Espanha por 1 a 0, com um gol marcado por Ferran Torres aos 106 minutos da prorrogação, coroando a “La Roja” com seu segundo título mundial na história, 16 anos após o primeiro.