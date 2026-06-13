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Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Var ignorou a falta?.. Especialista em arbitragem esclarece as dúvidas sobre o gol da Suíça no Catar

Catar x Suíça
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Suíça
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B. Embolo
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Suíça
EUA

O Al-Anabi foi injustiçado? A jogada anterior ao pênalti gera polêmica

O primeiro gol da seleção suíça contra a Catar gerou polêmica, pois surgiu de uma jogada complexa que levantou dúvidas sobre a validade do gol marcado por Breel Embolo.

O momento decisivo ocorreu aos 14 minutos, quando Remo Freuler, jogador da Suíça, partiu para receber um passe em profundidade, ultrapassando o goleiro do Catar, Mahmoud Abu Nada. O goleiro saiu da linha, tentando alcançar a bola, mas chegou tarde e colidiu com Frohler; ambos caíram no chão, e o árbitro marcou imediatamente pênalti.

Mas, com os replays, a atenção rapidamente se desviou da colisão para o que aconteceu imediatamente antes. Uma das câmeras mostrou que Frohler talvez estivesse em posição de impedimento no momento do passe.

O VAR (Vídeo-Assistência ao Árbitro) analisou a jogada por vários minutos. No final, a decisão do árbitro em campo foi confirmada: pênalti, sem impedimento, e Breel Embolo converteu a cobrança.

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Essa decisão gerou polêmica entre os torcedores nas redes sociais, onde alguns apontaram que Froiler estava em posição regular, alinhado com o último jogador do Catar, ou que estava em posição de impedimento por uma diferença mínima, enquanto outros argumentaram que o ângulo da transmissão talvez fosse enganador e não correspondesse à linha oficial do VAR.

A rede BeIN Sports resolveu a questão consultando o especialista em arbitragem catariano Saud Al-Adhba, que enfatizou que o gol não era válido porque Froiler estava em posição de impedimento, o que aumenta as dúvidas sobre a decisão do árbitro e a tecnologia VAR.

Por outro lado, o Catar se tornou a quinta seleção da história a estar perdendo no primeiro tempo de suas quatro primeiras partidas na Copa do Mundo, depois do México (1930-1950), da Escócia (1954-1958), da Coreia do Sul (1954-1986) Grécia (1994-2010), de acordo com as estatísticas do Mr. Ship.

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