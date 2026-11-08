O Manchester United conseguiu uma virada alucinante nos últimos instantes do confronto diante do Aston Villa, saindo com um empate (4 a 4), na partida que reuniu as duas equipes na noite de domingo, no estádio de Old Trafford, no encerramento da décima rodada da Premier League.

A partida começou de forma chocante para o Manchester United, depois que o Aston Villa surpreendeu os donos da casa com um gol logo no início, por meio de Alisson Edward, no primeiro minuto, com uma finalização de dentro da área, que o goleiro Senne Lammens não conseguiu defender.

E o Aston Villa não deu ao adversário a chance de respirar, pois Nicolas Jackson ampliou o placar para o Aston Villa aos quatro minutos, após mais uma falha do goleiro belga, e o Manchester United se viu perdendo por dois gols nos primeiros quatro minutos, em meio ao espanto da torcida presente nas arquibancadas de Old Trafford.

O Manchester United tentou voltar rapidamente ao clima do jogo, e Bruno Fernandes conseguiu diminuir a diferença aos 16 minutos, depois de converter uma cobrança de pênalti sofrida por Matheus Cunha após ser derrubado dentro da área, dando aos donos da casa um ânimo que reacendeu a esperança de empatar o placar.

As tentativas do Manchester United continuaram até que o time conseguiu o empate antes do fim do primeiro tempo, depois que Youri Tielemans marcou o segundo gol aos 44 minutos, levando a partida de volta ao ponto de partida e encerrando a primeira etapa com um empate positivo por 2 a 2, após os donos da casa conseguirem superar o início catastrófico e voltar ao placar.

Apesar de o Aston Villa ter saído na frente por dois gols nos primeiros quatro minutos, o time recuou bastante depois disso e deixou a iniciativa para o Manchester United, que impôs seu domínio ao jogo em todos os setores, ameaçou a meta dos visitantes em mais de uma ocasião e desperdiçou um grande número de chances, mas o brilho do goleiro Suzuki impediu que suas redes balançassem mais vezes, permitindo que sua equipe saísse do primeiro tempo empatada apesar da enorme pressão.

O roteiro do segundo tempo foi em grande parte semelhante, pois o Aston Villa repetiu seu início forte e conseguiu marcar dois gols rápidos que lhe devolveram a vantagem e embaralharam as contas do Manchester United, com John McGinn marcando o terceiro gol aos 48 minutos, de pênalti, após uma falha de Diogo Dalot.

E Leon Goretzka acrescentou o quarto gol aos 53 minutos, aproveitando uma falha catastrófica do zagueiro do United Leny Yoro, que tentou afastar a bola de cabeça e acabou acertando o travessão do próprio time antes de ela sobrar para o craque alemão, que a colocou nas redes com facilidade.

Desta vez, o Manchester United não conseguiu repetir a reação que mostrou no primeiro tempo e falhou em recuperar seu ímpeto ofensivo, depois de perder o domínio que havia imposto durante a primeira metade do confronto.

Mas o elenco do Manchester United se ativou nos últimos minutos e conseguiu marcar o terceiro gol nos acréscimos, mais precisamente aos 90+2 minutos, por meio do reserva Joshua Zirkzee, que completou um passe rasteiro de Patrick Dorgu de primeira para as redes.

Esse gol aumentou a empolgação do Man United nos últimos instantes e seus jogadores pressionaram com força o Aston Villa, até que Dorgu conseguiu marcar o gol de empate com uma cabeçada aos 90+6 minutos, após um escanteio cobrado por Bruno Fernandes, completando a virada alucinante do Manchester United com dois gols nos acréscimos.

Essa virada traz à memória o que aconteceu no confronto com a Roma pela Liga dos Campeões da Europa na última terça-feira, quando houve uma reviravolta dramática dentro de campo, depois que o Manchester United conseguiu transformar uma desvantagem de dois gols a zero em uma vitória por 3 a 2, graças aos dois gols de Matheus Cunha e ao gol de Bruno Fernandes, fazendo o clima de raiva nas arquibancadas se transformar em comemorações pela vitória nos últimos minutos.

E antes do início da partida, o estádio de Old Trafford presenciou novos protestos da torcida do Manchester United contra a diretoria do clube, com os torcedores erguendo uma faixa com os dizeres "Não queremos um estádio novo, queremos uma diretoria nova", além de soltarem balões nas cores verde e amarelo, que são as cores associadas às cores originais do clube na sua fundação, em uma mensagem clara para expressar sua raiva com a situação atual e a queda nos resultados, dando continuidade à onda de protestos que a torcida também presenciou durante o último confronto com a Roma.

Após esse empate, o Manchester United passou a somar 8 pontos, na décima oitava posição, mantendo seu início tropeçado na competição, já que só conquistou uma única vitória na Premier League nesta temporada, e foi diante do Ipswich Town na segunda rodada.

Por outro lado, o Aston Villa elevou sua pontuação para 13 pontos, ficando na décima posição da tabela de classificação da Premier League.