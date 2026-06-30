O Barcelona revelou hoje, terça-feira, sua nova camisa para a próxima temporada, em uma cerimônia especial, com a presença de várias personalidades públicas.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que o Barcelona escolheu o Museu de Arte Contemporânea de Barcelona (MACBA) para apresentar seu novo uniforme para a próxima temporada.

O uniforme estará disponível para compra a partir de amanhã, quarta-feira, nas lojas habituais. O Barcelona e a Nike optaram pelas clássicas linhas azuis e vermelhas, redesenhadas com uma variedade de cores.

O evento combinou música e dança e teve como tema “O pulso do Blaugrana: a paixão que nos move”.









O novo uniforme titular do Barcelona para a temporada 2026/2027 foi revelado, acompanhado por uma experiência interativa e uma apresentação audiovisual que retratou as emoções da torcida ao longo da partida.

O clube deseja que essa camisa simbolize o vínculo estreito entre os jogadores e a torcida.

Os uniformes do Barcelona para a próxima temporada serão marcados por novas tipografias, sendo que cada um dos três uniformes apresentará uma tipografia diferente.

A tipografia do uniforme titular, batizada de “FC Barcelona Modernista”, foi revelada oficialmente. Ela foi projetada especialmente para o clube com o objetivo de reforçar a conexão visual entre os torcedores do Barcelona, a cidade de Barcelona e o patrimônio cultural da Catalunha.

O evento contou com a presença do presidente do clube, Rafa Yusti, além de vários executivos e personalidades de destaque do mundo da cultura, do esporte e do entretenimento.

Por outro lado, embora ainda não tenha sido anunciado oficialmente, o design da segunda camisa será inspirado nos números dourados do time Los Angeles Lakers e trará novamente o emblema de Kobe Bryant.

Já a terceira camisa seguirá o design das famosas camisas “Capa” usadas pelo Barcelona entre 1992 e 1997.

Essa nova identidade visual será adotada pelas demais equipes profissionais do clube, além das equipes de base e outras categorias.

Outra novidade é que a camisa exibirá o logotipo da Fundação Barcelona nas costas. O clube afirma que essa decisão reforça seu compromisso firme com as causas sociais.







