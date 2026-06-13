A seleção suíça desmoronou nos momentos finais de sua partida de estreia na Copa do Mundo de 2026 e empatou com o Catar (1 a 1) na noite de sábado, no Estádio Levi, em Santa Clara, depois de ter dominado o jogo durante os 90 minutos.

Este é o primeiro ponto conquistado pela seleção do Catar, em sua segunda participação na Copa do Mundo, depois de não ter conseguido somar nenhum ponto durante o torneio que sediou em seu próprio território em 2022.

A seleção suíça abriu o placar com um gol de Breel Embolo de pênalti aos 17 minutos, antes de Khouki Boualem salvar a seleção do Catar com um cabeceio decisivo aos 90+5 minutos, mantendo o Grupo B aberto a todas as possibilidades, já que as quatro equipes estão empatadas com um ponto cada, após o empate de 1 a 1 entre Canadá e Bósnia e Herzegovina na primeira partida.

A partida foi acirrada desde o início, com os catarianos criando a primeira chance por meio de Edmilson Júnior, defendida por Kobel aos 2 minutos, antes que os suíços recuperassem o ritmo e dominassem o jogo com uma pressão ofensiva avassaladora, que culminou em um pênalti marcado pelo árbitro após o goleiro catariano ter derrubado Frohler dentro da área. Embolo converteu com tranquilidade aos 17 minutos, e a seleção suíça continuou seu ataque avassalador, quase ampliando a vantagem por meio de Zakaria, Ebischer e Vargas, mas faltou-lhes o toque final, apesar de merecerem uma vantagem confortável.

Após o retorno dos vestiários, o rumo da partida não mudou muito, com a Suíça continuando a dominar o jogo, enquanto a seleção do Catar sofria com a falta de desempenho ofensivo, mas a defesa do Catar ganhou solidez com o passar do tempo, o que permitiu aos Al-Anabi limitar as perdas, apesar das repetidas jogadas perigosas da seleção suíça aos 76 e 81 minutos, enquanto parecia que os suíços estavam a caminho de conquistar sua primeira vitória.

Mas, nos acréscimos, mais precisamente aos 90+5 minutos, Khoukhi Boualem conseguiu empatar o jogo com uma cabeçada forte no segundo poste após um cruzamento preciso, marcando o gol de empate decisivo que salvou a seleção do Catar de uma derrota certa e pôs fim ao domínio absoluto da Suíça, que não se traduziu em vitória.

Com esse empate, o Grupo B permanece aberto a todas as possibilidades, já que as quatro seleções (Suíça, Catar, Canadá e Bósnia e Herzegovina) estão empatadas com um ponto cada, em um grupo que promete muita emoção e disputa acirrada nas duas próximas rodadas.