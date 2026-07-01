Vídeo: Uma cena que você só veria nos Estados Unidos... Os “ninhos” dos atiradores geram polêmica nos estádios da Copa do Mundo

As medidas de segurança na Copa do Mundo de 2026 têm sido um tema central desde o início do torneio, especialmente nos Estados Unidos da América.

Isso fica evidente, já que a maioria das partidas será disputada nos Estados Unidos, um dos países com os maiores índices de violência armada do mundo.

Um aspecto do sistema de segurança adotado pelo país anfitrião chamou a atenção do público: a presença de atiradores de elite nos estádios.

Essa é uma medida comum em grandes eventos no território americano, onde muitos estádios da Liga Americana de Futebol Americano (NFL) reservam áreas para a presença militar que monitora o público com rifles de alta precisão; essas áreas são conhecidas como “postos de atiradores”.

Eles geralmente ficam posicionados em pontos elevados dentro dos estádios, de onde podem monitorar a maior parte do público e intervir quando necessário. Há especialistas dedicados à proteção das áreas internas e dos arredores dos estádios.

De acordo com o site Globo, “a principal razão para a presença dos atiradores é impedir ataques terroristas ou respondê-los rapidamente caso ocorram, ou caso homens armados tentem atacar o público”.

Com base em dados do site “gunviolence”, que monitora a violência armada nos Estados Unidos, foram registrados 206 incidentes de tiroteios em massa somente no ano de 2026.

E acrescentou: “É claro que essa medida não passa de uma das ações adotadas por um sistema de segurança abrangente na Copa do Mundo e em outros eventos públicos nos Estados Unidos. Esse protocolo padrão é adotado em jogos, grandes shows musicais, discursos políticos e qualquer evento que conte com grande público”.

A final da Copa do Mundo de 2026 será disputada no MetLife Stadium no dia 19 de julho deste ano.

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