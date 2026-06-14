Vídeo: Uma brincadeira sobre a Copa do Mundo o colocou em apuros... Henry pede desculpas ao povo da Nigéria

O lendário jogador do Arsenal e da seleção francesa, Thierry Henry, viu-se no centro de uma grande polêmica após a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, devido a um comentário que dirigiu a um influenciador.

A polêmica começou durante a partida de abertura do torneio, quando o famoso criador de conteúdo americano I-Shu Speed se encontrou com o lendário sueco Zlatan Ibrahimović, e os dois criticaram a falta de harmonia em seu uniforme esportivo.

Um vídeo que se espalhou amplamente mostrou as reações da dupla ao uniforme de Speed, que combinava a camisa da seleção americana com o short da seleção nigeriana.

Depois de notar essa combinação, Ibrahimović comentou: “Você está usando a camisa dos Estados Unidos e o short da Nigéria”.

Henry acrescentou: “Eu adoro a Nigéria, mas hoje é só sobre os EUA”. Quando Speed perguntou qual era o problema, Henry explicou que usar uniformes nacionais incompatíveis é muitas vezes considerado um mau presságio no esporte.

Henry disse: “Isso é ótimo. A Nigéria é ótima. Mas isso traz azar. Você tem que usar o uniforme completo. Tudo bem; eu adoro a Nigéria, mas você tem que usar o uniforme completo dos Estados Unidos”.

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Mal-entendido... e esclarecimento urgente

A afirmação de Henry de que o que Speed fez era um “mau presságio” por causa do short da Nigéria foi mal interpretada por muitos, que o acusaram de insultar a Nigéria.

Henry recorreu à sua conta oficial no Instagram para esclarecer suas declarações e confirmar sua admiração pela Nigéria e pela grande torcida do Arsenal.

Henry disse em um story no sábado: “Preciso esclarecer uma coisa, porque não acho que as pessoas entendam quando você diz certas coisas ou quando o que você quer dizer é apenas uma piada. Ontem, o I-Show Speed estava com um short nigeriano e uma camisa americana, então eu disse a ele que misturar os uniformes dá azar. Mesmo que o short fosse da França, da Itália ou da Espanha, eu teria dito a mesma coisa.”

E enfatizou: “Eu estava apenas brincando com ele, dizendo que isso seria um mau presságio; não que a Nigéria seja um mau presságio, mas a mudança de uniforme é um mau presságio. Eu até disse que adoro a Nigéria, e isso é verdade. Tenho um grande respeito pela Nigéria e pelo seu povo”.

E concluiu: “Há muitos torcedores do Arsenal por lá. A Nigéria não dá azar, de jeito nenhum. Eu só estava dizendo que a diferença no uniforme é que dá azar, comparado a qualquer outro short.”