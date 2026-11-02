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Vídeo: um sorriso, um olhar e depois a partida: Laporta escolhe a resposta mais debochada ao pênalti de Mbappé

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Barcelona
Espanha

A polêmica aumenta em relação à arbitragem

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Joan Laporta, presidente do Barcelona, optou por responder de forma marcante à polêmica em torno do pênalti marcado a favor de Kylian Mbappé durante o confronto entre Real Madrid e Racing Santander, limitando-se a um olhar irônico ao ser questionado sobre o lance, recusando-se a fazer qualquer comentário, antes de entrar em seu carro e ir embora.

A reação de Laporta veio quando ele deixava a cerimônia de abertura da exposição "Reis do Mundo" na sede da prefeitura de Barcelona, nesta segunda-feira, mostra organizada pela Real Federação Espanhola de Futebol em celebração à conquista do título pela seleção espanhola sob o comando do técnico Luis de la Fuente. Um dos jornalistas o surpreendeu com uma pergunta sobre o polêmico pênalti, mas ele preferiu o silêncio, limitando-se a uma expressão irônica que refletiu sua posição sobre o episódio sem revelar sua opinião.

O lance provocou uma ampla onda de críticas na imprensa catalã, depois que o árbitro Munuera Montero marcou um pênalti para o Real Madrid após um contato entre Mbappé e o zagueiro do Racing, Brati, na partida disputada no estádio El Sardinero, em meio a protestos acalorados dos jogadores e torcedores do time da casa.

O jornal catalão «Sport» destacou o episódio sob o título "Escândalo em El Sardinero! A indignação com o polêmico pênalti de Mbappé", considerando que o contato sofrido pelo atacante francês foi mínimo, antes de o árbitro intervir e marcar o pênalti após revisão da tecnologia do árbitro de vídeo "VAR".

Por sua vez, o jornal "Mundo Deportivo" descreveu a vantagem do Real Madrid como tendo vindo por meio de um "pênalti ridículo", apontando que a intervenção de Brati não passou de um leve toque com o braço no peito de Mbappé, que caiu dentro da área, enquanto o árbitro de vídeo Mila Alvéndiz não viu a existência de um erro claro que justificasse chamar o árbitro para revisar o lance.

O incidente ocorreu aos 10 minutos, depois que Mbappé driblou o zagueiro do Racing dentro da área, levando o árbitro a marcar a infração em meio aos protestos dos donos da casa, antes de o jogador francês cobrar a penalidade com sucesso aos 11 minutos, marcando o primeiro gol do Real Madrid com uma forte finalização à direita do goleiro Aguirrezabala, sendo que o Real venceu o confronto por 3 a 0.

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