Vídeo: Um número surpreendente... Mané prevê o resultado do jogo entre Iraque e Senegal na Copa do Mundo

O senegalês Sadio Mané, craque do Al-Nassr, previu o resultado da partida da seleção de seu país contra o Iraque, nas finais da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

A seleção do Iraque se classificou para a Copa do Mundo de 2026 pela segunda vez em sua história, e pela primeira após um hiato de 40 anos, desde a única classificação em 1986, após a vitória por 2 a 1 sobre a Bolívia, na madrugada desta quarta-feira, na final do play-off mundial.

Os “Leões do Eufrates” disputarão a Copa do Mundo no Grupo 9, que contará com as seleções da França, Noruega e Senegal, sendo que a partida dos “Leões da Teranga” será a última da fase de grupos.

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O clube Al-Nasr publicou, através de sua conta oficial no site “X”, um vídeo do jogador iraquiano Haider Abdulkarim parabenizando a seleção de seu país pela classificação para a Copa do Mundo.

Abdulkarim disse: “Parabéns pela classificação para a Copa do Mundo, parabéns aos jogadores e ao povo iraquiano, e espero que seja uma participação honrosa na Copa do Mundo”.

No final do vídeo, Abdulkarim apareceu ao lado de Sadio Mané, quando um dos presentes perguntou ao astro senegalês quais eram suas expectativas para o resultado da partida de sua seleção contra o Iraque, e ele respondeu: “(Vitória por) 3 a 0”.

Vale lembrar que a seleção do Iraque busca se classificar para a segunda fase da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história, já que foi eliminada na primeira fase em sua única participação, há 40 anos, enquanto o melhor resultado do Senegal foi a classificação para as quartas de final na Copa do Mundo de 2002.