Vídeo: Um nome e uma vítima... O fantasma de Zico ainda assombra a Argentina, 44 anos depois

A seleção do Egito esteve perto de causar uma das maiores surpresas da Copa do Mundo de 2026, depois de ampliar sua vantagem para 2 a 0 contra a Argentina, atual campeã, durante a partida das oitavas de final, na noite desta terça-feira.

O segundo gol foi marcado por Mustafa Zico (67º minuto), que balançou as redes mais uma vez contra a Argentina, depois de já ter marcado anteriormente, mas ter tido seu gol anulado.

O gol acirrou o clima da partida, já que a seleção argentina se viu perdendo por dois gols, complicando ainda mais sua situação na jornada de defesa do título mundial, enquanto a seleção egípcia continuou apresentando um desempenho sólido e se aproximou de uma conquista histórica.

O gol de Zico trouxe à memória a lenda brasileira de mesmo nome (Zico), que marcou seu último gol na Copa do Mundo de 1982 contra a Argentina nas oitavas de final, segundo a Opta.

O goleiro da seleção egípcia, Mustafa Shubair, roubou a cena no primeiro tempo ao defender um pênalti cobrado por Lionel Messi, dando aos “Faraós” um grande impulso moral antes de Zico ampliar o placar, após Yasser Ibrahim abrir o placar com uma cabeçada aos 15 minutos.

A Argentina ficou sob grande pressão, depois de sofrer sete gols nos últimos três jogos disputados nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, um número que reflete as dificuldades defensivas enfrentadas pelo atual campeão na edição atual do torneio.

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