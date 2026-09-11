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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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Vídeo: um gol de outro mundo! Yamal exibe lance impossível de repetir nos treinos do Barcelona

Barcelona
L. Yamal
La Liga
Espanha

Esse garoto é louco

Lamine Yamal, jovem estrela do Barcelona, continuou a roubar a cena durante os treinos da equipe, depois de marcar um belo gol de calcanhar em um lance excepcional que causou espanto nos companheiros e aplausos de quem acompanhava a sessão de treino.

Yamal recebeu a bola dentro da área, antes de driblar o goleiro e decidir finalizar a jogada de forma não convencional, chutando a bola com o calcanhar com grande maestria, em um toque que refletiu a confiança e a habilidade que o jogador possui.

O lance despertou a admiração dos presentes, depois de Yamal apresentar novamente um de seus toques técnicos que costuma exibir, confirmando que seu talento não se limita às partidas oficiais, mas aparece também durante os treinos.

A jovem estrela do Barcelona segue atraindo os olhares graças às suas habilidades e sua vasta imaginação, depois de se tornar capaz de criar momentos excepcionais até mesmo nas sessões de treino.

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