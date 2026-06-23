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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: “Um exemplo de civilidade humana”... A FIFA elogia a conduta da Jordânia, apesar da dura eliminação

Jordânia x Argélia
Jordânia
Argélia
Copa do Mundo
Jordânia
Argélia
EUA

A eliminação ficou confirmada após a derrota para a Argélia

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) elogiou a conduta da seleção da Jordânia, apesar de já estar confirmada sua eliminação da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A seleção da Argélia venceu a Jordânia por 2 a 1 na madrugada desta terça-feira, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Com esse resultado, a seleção da Argélia elevou sua pontuação para 3 pontos, ocupando o terceiro lugar, atrás da Argentina, líder (6 pontos), e da Áustria, segunda colocada (3), enquanto a seleção da Jordânia permaneceu em quarto lugar, sem pontuação, sendo oficialmente eliminada da competição ainda na fase de grupos.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) publicou um vídeo em sua conta no “X”, no qual elogiou o comportamento da seleção da Jordânia após o confronto.

O vídeo mostra que a delegação deixou o vestiário limpo e arrumado, além de ter deixado doces jordanianos para os organizadores, em reconhecimento ao papel que desempenharam com a equipe durante o torneio.

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Jordânia crest
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Além disso, a delegação da seleção jordaniana deixou uma mensagem especial que dizia: “Obrigado por ajudarem a tornar a primeira participação da Jordânia na Copa do Mundo de Futebol uma experiência inesquecível”.



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