Vídeo: “Um exemplo de civilidade humana”... A FIFA elogia a conduta da Jordânia, apesar da dura eliminação

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) elogiou a conduta da seleção da Jordânia, apesar de já estar confirmada sua eliminação da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A seleção da Argélia venceu a Jordânia por 2 a 1 na madrugada desta terça-feira, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Com esse resultado, a seleção da Argélia elevou sua pontuação para 3 pontos, ocupando o terceiro lugar, atrás da Argentina, líder (6 pontos), e da Áustria, segunda colocada (3), enquanto a seleção da Jordânia permaneceu em quarto lugar, sem pontuação, sendo oficialmente eliminada da competição ainda na fase de grupos.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) publicou um vídeo em sua conta no “X”, no qual elogiou o comportamento da seleção da Jordânia após o confronto.

O vídeo mostra que a delegação deixou o vestiário limpo e arrumado, além de ter deixado doces jordanianos para os organizadores, em reconhecimento ao papel que desempenharam com a equipe durante o torneio.

Além disso, a delegação da seleção jordaniana deixou uma mensagem especial que dizia: “Obrigado por ajudarem a tornar a primeira participação da Jordânia na Copa do Mundo de Futebol uma experiência inesquecível”.







