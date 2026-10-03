O famoso cantor turco Rafet El Roman causou grande alvoroço entre os torcedores do Trabzonspor, após compartilhar um vídeo em suas contas nas redes sociais, no qual aparece segurando a camisa do time vinho e azul e envia uma mensagem ao astro egípcio Mohamed Salah.

No vídeo publicado por El Roman após seu show na cidade holandesa de Haia, ele explicou que a camisa foi um presente de uma torcedora, destacando que "os torcedores do Trabzonspor estão espalhados por todo o mundo".

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El Roman escreveu seu nome nas costas da camisa com o seu número preferido, o "10", que é o número do astro egípcio, e disse de forma bem-humorada a respeito disso: "Mohamed Salah pode ficar bravo comigo".

E dirigiu uma mensagem direta a Mohamed Salah, dizendo: "Senhor Mohamed Salah, bem-vindo ao Trabzonspor. Desejamos a você muitos gols, e desejamos ainda que conquiste o título desta temporada".

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De acordo com o site 61saat, o artista turco encerrou sua mensagem com uma saudação especial aos torcedores do time: "Os torcedores do Trabzonspor estão em todos os cantos do mundo. Minhas saudações e todo o meu carinho a eles".