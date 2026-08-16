Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-FRIENDLY-MAN UTD-AC MILANAFP

Traduzido por

Vídeo: um deles surpreendente - trio do United se recusa a cumprimentar Amorim

Manchester United x Milan
Manchester United
Milan
Amistosos de clubes
Rúben Amorim
M. Rashford
D. Dalot
K. Mainoo
England
Itália
Portugal

Um encontro casual em amistoso do Milan revela uma tensão que ainda não acabou

O fim do amistoso entre Manchester United e Milan foi marcado por uma cena chamativa, envolvendo alguns jogadores da equipe inglesa e o ex-técnico do Manchester United, Ruben Amorim.

O Manchester United perdeu para o Milan por 4 a 2, no sábado, depois de ter saído na frente duas vezes durante a partida, antes de a equipe italiana virar o placar nos minutos finais.

Harry Maguire e Patrick Dorgu marcaram os gols do United, enquanto Samuel Chukwueze, Alphadjo Cissé, Gonçalo Ramos e Ruben Loftus-Cheek balançaram as redes pelo Milan.

Após o apito final, Amorim, que comanda atualmente o Milan, encontrou alguns de seus ex-jogadores no Manchester United. E enquanto a maioria dos integrantes da equipe tomou a iniciativa de cumprimentá-lo e apertar sua mão, as imagens mostraram Marcus Rashford, Kobbie Mainoo e Diogo Dalot se afastando, sem que nenhum deles fosse até o treinador português ou o abraçasse.

Leia também: Klopp rejeita as acusações após o colapso da negociação do Dortmund: não sou burro a esse ponto

Premier League
Hull crest
Hull
HUL
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Campeonato Italiano
Torino crest
Torino
TOR
Milan crest
Milan
MIL

Rashford está ligado ao desentendimento mais evidente com Amorim, depois de sair dos planos do treinador e passar por dois empréstimos longe de Old Trafford, o primeiro com o Aston Villa e o segundo com o Barcelona na última temporada, segundo o jornal A Bola de Portugal.

Mainoo também teve dificuldade em conseguir tempo de jogo regular durante a passagem de Amorim, que foi demitido do comando do Manchester United em janeiro passado, após uma sequência de resultados difíceis que afastou a equipe da briga na Premier League.

Já o fato de Dalot ter ignorado Amorim pareceu ainda mais surpreendente e chamativo, pela ausência de qualquer desentendimento público conhecido entre as duas partes.

O treinador havia criticado publicamente o nível do lateral português, mas Dalot elogiou posteriormente seu ex-técnico, afirmando que as suas exigências ajudaram a elevar os padrões de desempenho dentro da equipe.

Michael Carrick assumiu o comando do Manchester United de forma interina antes de conquistar o cargo em definitivo, com a melhora dos resultados da equipe, enquanto a vitória sobre o Milan, apesar do caráter amistoso, deu ao novo técnico do United um impulso moral no confronto contra o time de Amorim.

Leia também: Trabzon pronto para fechar: um caso complicado entre Al-Hilal e Núñez

Leia também: Uma aposta assustadora de 590 milhões: Mourinho busca a equação impossível

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google