O fim do amistoso entre Manchester United e Milan foi marcado por uma cena chamativa, envolvendo alguns jogadores da equipe inglesa e o ex-técnico do Manchester United, Ruben Amorim.

O Manchester United perdeu para o Milan por 4 a 2, no sábado, depois de ter saído na frente duas vezes durante a partida, antes de a equipe italiana virar o placar nos minutos finais.

Harry Maguire e Patrick Dorgu marcaram os gols do United, enquanto Samuel Chukwueze, Alphadjo Cissé, Gonçalo Ramos e Ruben Loftus-Cheek balançaram as redes pelo Milan.

Após o apito final, Amorim, que comanda atualmente o Milan, encontrou alguns de seus ex-jogadores no Manchester United. E enquanto a maioria dos integrantes da equipe tomou a iniciativa de cumprimentá-lo e apertar sua mão, as imagens mostraram Marcus Rashford, Kobbie Mainoo e Diogo Dalot se afastando, sem que nenhum deles fosse até o treinador português ou o abraçasse.

Leia também: Klopp rejeita as acusações após o colapso da negociação do Dortmund: não sou burro a esse ponto

Rashford está ligado ao desentendimento mais evidente com Amorim, depois de sair dos planos do treinador e passar por dois empréstimos longe de Old Trafford, o primeiro com o Aston Villa e o segundo com o Barcelona na última temporada, segundo o jornal A Bola de Portugal.

Mainoo também teve dificuldade em conseguir tempo de jogo regular durante a passagem de Amorim, que foi demitido do comando do Manchester United em janeiro passado, após uma sequência de resultados difíceis que afastou a equipe da briga na Premier League.

Já o fato de Dalot ter ignorado Amorim pareceu ainda mais surpreendente e chamativo, pela ausência de qualquer desentendimento público conhecido entre as duas partes.

O treinador havia criticado publicamente o nível do lateral português, mas Dalot elogiou posteriormente seu ex-técnico, afirmando que as suas exigências ajudaram a elevar os padrões de desempenho dentro da equipe.

Michael Carrick assumiu o comando do Manchester United de forma interina antes de conquistar o cargo em definitivo, com a melhora dos resultados da equipe, enquanto a vitória sobre o Milan, apesar do caráter amistoso, deu ao novo técnico do United um impulso moral no confronto contra o time de Amorim.

Leia também: Trabzon pronto para fechar: um caso complicado entre Al-Hilal e Núñez

Leia também: Uma aposta assustadora de 590 milhões: Mourinho busca a equação impossível